K 7 Premium Power оснащен двигателем с водяным охлаждением для длительного срока службы и был разработан для частой очистки, а также для борьбы со значительными уровнями грязи, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, велосипедах или больших автомобилей и т.д. В ассортимент оборудования входит курковый пистолет с практичным переходником Quick Connect через шланг высокого давления длиной 10 м, надежный водяной фильтр, защищающий насос, струйная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся форсункой. Давление на VPS можно отрегулировать простым поворотом руки, а грязеуловитель быстро справится даже с самой стойкой грязью. Другие детали оборудования включают барабан для шланга, систему моющих средств Plug 'n' Clean, алюминиевую телескопическую ручку и парковочное положение для легкодоступных принадлежностей.