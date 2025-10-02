Минимойка высокого давления K 7 Premium Power
Мойка высокого давления K 7 Premium Power повышенной мощности с барабаном для сматывание шланга и двигателем с водяным охлаждением. Идеальное устройство для частого использования и борьбы со значительными загрязнениями.
K 7 Premium Power оснащен двигателем с водяным охлаждением для длительного срока службы и был разработан для частой очистки, а также для борьбы со значительными уровнями грязи, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, велосипедах или больших автомобилей и т.д. В ассортимент оборудования входит курковый пистолет с практичным переходником Quick Connect через шланг высокого давления длиной 10 м, надежный водяной фильтр, защищающий насос, струйная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся форсункой. Давление на VPS можно отрегулировать простым поворотом руки, а грязеуловитель быстро справится даже с самой стойкой грязью. Другие детали оборудования включают барабан для шланга, систему моющих средств Plug 'n' Clean, алюминиевую телескопическую ручку и парковочное положение для легкодоступных принадлежностей.
Особенности и преимущества
Телескопическая ручка из высококачественного алюминияАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Барабан для сматывания шланга и комфортного храненияШланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ CleanБыстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|230 / 50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,93
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|459 x 330 x 666
Описание комплектации
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Мотор с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах