Минимойка высокого давления K 7 Premium Power

Мойка высокого давления K 7 Premium Power повышенной мощности с барабаном для сматывание шланга и двигателем с водяным охлаждением. Идеальное устройство для частого использования и борьбы со значительными загрязнениями.

K 7 Premium Power оснащен двигателем с водяным охлаждением для длительного срока службы и был разработан для частой очистки, а также для борьбы со значительными уровнями грязи, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, велосипедах или больших автомобилей и т.д. В ассортимент оборудования входит курковый пистолет с практичным переходником Quick Connect через шланг высокого давления длиной 10 м, надежный водяной фильтр, защищающий насос, струйная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся форсункой. Давление на VPS можно отрегулировать простым поворотом руки, а грязеуловитель быстро справится даже с самой стойкой грязью. Другие детали оборудования включают барабан для шланга, систему моющих средств Plug 'n' Clean, алюминиевую телескопическую ручку и парковочное положение для легкодоступных принадлежностей.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power: Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power: Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power: Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,93
Вес (с упаковкой) (кг) 22
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 459 x 330 x 666

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Мотор с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Принадлежности
Чистящее средство