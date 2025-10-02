K 7 Premium Smart Control:Аппарат высокого давления с подключением к мобильному приложению через Bluetooth-соединение. Мобильный консультант поможет в первоначальной сборке аппарата. Также подскажет, как правильно и эффективно мыть и очищать те или иные поверхности или объекты. Помощь в выборе аксессуаров и расходников. Турборежим Boost увеличивает ударную мощность - точечная струя для удаления самых сложных загрязнений (на 30 сек). В комплект включен новый функциональный пистолет Smart Control с ЖК дисплеем, позволяющим регулировать и настраивать желаемое давление и мощность. Струйная трубка Multi Jet 3 в 1: подача моющего средства, основная смывочная струя и ротационная грязевая фрез. Аппарат также оснащён удобным барабаном для сматывания шланга, позволяющим хранить его без повреждений. Выдвигаемая телескопическая трубка и большие колёса добавляют мобильности