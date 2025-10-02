Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control

K 7 Premium Smart Control:Аппарат высокого давления с подключением к мобильному приложению через Bluetooth-соединение. Мобильный консультант поможет в первоначальной сборке аппарата. Также подскажет, как правильно и эффективно мыть и очищать те или иные поверхности или объекты. Помощь в выборе аксессуаров и расходников. Турборежим Boost увеличивает ударную мощность - точечная струя для удаления самых сложных загрязнений (на 30 сек). В комплект включен новый функциональный пистолет Smart Control с ЖК дисплеем, позволяющим регулировать и настраивать желаемое давление и мощность. Струйная трубка Multi Jet 3 в 1: подача моющего средства, основная смывочная струя и ротационная грязевая фрез. Аппарат также оснащён удобным барабаном для сматывания шланга, позволяющим хранить его без повреждений. Выдвигаемая телескопическая трубка и большие колёса добавляют мобильности

Особенности и преимущества
Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
  • С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
  • Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
  • Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Boost режим для удаления сверсложных загрязнений
  • Турборежим Boost увеличивает ударное давление и сокращает время уборки
  • Мощнейшая точечная очистка и удаление сложных, налипших загрязнений
Пистолет Smart Control и струйная трубка Multi Jet 3-в-1
  • Пистолет Smart Control с жидкокристаллическим дисплеем и кнопками + - для плавной регулировки давления и дозировки моющего средства
  • С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач
  • Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
  • Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
  • Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
  • Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 230 / 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,86
Вес (с упаковкой) (кг) 22,316
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 459 x 330 x 666

Описание комплектации

  • Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
  • Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Мотор с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Подключение через Bluetooth
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Принадлежности
