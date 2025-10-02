Минимойка высокого давления K Mini

Самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher быстро устраняет любые загрязнения и благодаря малым размерам и весу очень удобен в транспортировке и хранении.

Компактный и легкий: K Mini – самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher. Благодаря компактным размерам и малому весу он очень удобен в транспортировке и хранении, а высокая производительность делает его идеальным решением для быстрой и эффективной очистки балконов, садовой мебели, а также велосипедов и малогабаритных автомобилей. Аппарат очень прост в обращении: пистолет, удлинительная трубка и трубка Vario Power монтируются буквально несколькими движениями, а шланг высокого давления с разъемами Quick Connect легко и быстро соединяется с аппаратом и пистолетом и так же быстро отсоединяется от них. Особенно тонкий и эластичный 5-метровый шланг PremiumFlex не скручивается и обеспечивает максимальную свободу движений в процессе работы. Съемный контейнер позволяет аккуратно уложить все принадлежности, входящие в комплект поставки, а электрический кабель наматывается вокруг основания аппарата и фиксируется зажимом. При этом благодаря малым размерам аппарат K Mini занимает минимум места при хранении или перевозке.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K Mini: Компактный и легкий аппарат
Компактный и легкий аппарат
Занимает минимум места при хранении и транспортировке. Простота транспортировки и гибкость в применении.
Минимойка высокого давления K Mini: Съемный держатель для аксессуаров
Съемный держатель для аксессуаров
Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Минимойка высокого давления K Mini: Очень тонкий шланг высокого давления PremiumFlex
Очень тонкий шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов. Максимальная свобода движений во время работы.
Отсек для хранения кабеля
  • Быстрое и легкое наматывание и разматывание кабеля.
  • Надежная фиксация кабеля на основании аппарата.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,93
Вес (с упаковкой) (кг) 5,836
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 278 x 233 x 296

Описание комплектации

  • Удлинительная трубка
  • Пистолет высокого давления: G 110 Q Short
  • Струйная трубка Vario Power
  • Шланг высокого давления: 5 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Крепления для кабеля
