Минимойка K Silent Anniversary Edition, выпущенная в честь 90-летия компании Kärcher, представлена в лимитированной цветовой гамме и дополнена специальными аксессуарами. Инновационная бесшумная технология снижает воспринимаемый уровень шума на 50% по сравнению с другими мойками высокого давления аналогичного класса, позволяя комфортно очищать поверхности, не создавая дискомфорта для семьи и соседей. ри распылительные трубки, входящие в комплект, обеспечивают оптимальные настройки для различных задач. Vario Power позволяет точно регулировать давление в зависимости от типа поверхности, eco!Booster повышает эффективность очистки на 50% по сравнению с плоской струей, что сокращает расход воды, энергии и времени, а грязевая фреза с вращающейся точечной струей эффективно удаляет стойкие загрязнения. В комплектацию также входят пистолет высокого давления, 6 м шланг высокого давления PremiumFlex, пенная насадка, моечная щетка и 500 мл автомобильного шампуня. Благодаря компактным размерам K Silent Anniversary Edition легко хранить как в помещении, так и на открытом воздухе, при этом она занимает минимум места.