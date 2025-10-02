Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery
Легкий ручной аккумуляторный аппарат среднего давления для быстрой промежуточной уборки без подключения к электросети. Сменный аккумулятор напряжением 18 В и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Поблизости нет розетки? Не проблема! Легкий ручной беспроводной аппарат среднего давления KHB 6 Battery, на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В, позволяет без подключения к электросети очистить буквально все, что находится вокруг дома и на приусадебном участке. Достаточно лишь присоединить шланг, и можно приступить к работе. Веерная насадка позволяет быстро и бережно очистить садовую мебель, игрушки и многое другое. А для очистки цветочных горшков, загрязненных землей и пыльцой, подойдет роторное сопло, легко удаляющее стойкие загрязнения. Оба сопла входят в комплект поставки аппарата, а мощный и долговечный сменный литий-ионный аккумулятор (18 В / 2,4 Ач) и зарядное устройство предлагаются в качестве опций. Этот аккумулятор может использоваться во всех аккумуляторных аппаратах Kärcher, реализованных на платформе Battery Power 18 В. Инновационная технология Real Time позволяет выводить на ЖК-дисплей аккумулятора информацию о текущей емкости и остающемся времени работы или заряда. Возможности аппарата KHB 6 Battery увеличивает широкий выбор аксессуаров. В качестве опций предлагаются, например, насадка для пенной чистки, моечная щетка и всасывающий шланг, обеспечивающей питание аппарата водой из открытых источников.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВТехнология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давлениеМаксимум 24 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки. Легко заменяемые насадки Quick Connect. Плоская форсунка для бережной очистки и вращающаяся форсунка для более стойких загрязнений входят в комплект поставки.
Легкий и инновационный дизайн устройстваОптимальная свобода движения и гибкость при уборке. Ручная моечная машина среднего давления с батарейным питанием для промежуточной очистки. С всасывающим шлангом, который поставляется отдельно, независимо от того, доступно ли подключение к воде.
Аксессуары для широкого спектра применений
- Для лестниц и небольших площадей: Насадка PS 20 Handheld.
- MJ 24 Handheld распылительная трубка с пятью различными насадками.
- Для труднодоступных мест: шарнир 360 ° на насадке VJ 24 Handheld.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Давление (бар)
|макс. 24
|Регулировка давления
|Среднее давление
|Производительность (л/ч)
|макс. 200
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 12 (2,5 А·ч) / макс. 24 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,076
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|302 x 89 x 252
Описание комплектации
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Грязевая фреза DB 24
Оснащение
- Всасывание воды
- Распылительная трубка: длинный
- Плоское сопло
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Фильтр
Видео
Области применения
- Для цветочных горшков.
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Велосипеды
- Изгороди
- Садовые игрушки