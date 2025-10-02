Поблизости нет розетки? Не проблема! Легкий ручной беспроводной аппарат среднего давления KHB 6 Battery, на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В, позволяет без подключения к электросети очистить буквально все, что находится вокруг дома и на приусадебном участке. Достаточно лишь присоединить шланг, и можно приступить к работе. Веерная насадка позволяет быстро и бережно очистить садовую мебель, игрушки и многое другое. А для очистки цветочных горшков, загрязненных землей и пыльцой, подойдет роторное сопло, легко удаляющее стойкие загрязнения. Оба сопла входят в комплект поставки аппарата, а мощный и долговечный сменный литий-ионный аккумулятор (18 В / 2,4 Ач) и зарядное устройство предлагаются в качестве опций. Этот аккумулятор может использоваться во всех аккумуляторных аппаратах Kärcher, реализованных на платформе Battery Power 18 В. Инновационная технология Real Time позволяет выводить на ЖК-дисплей аккумулятора информацию о текущей емкости и остающемся времени работы или заряда. Возможности аппарата KHB 6 Battery увеличивает широкий выбор аксессуаров. В качестве опций предлагаются, например, насадка для пенной чистки, моечная щетка и всасывающий шланг, обеспечивающей питание аппарата водой из открытых источников.