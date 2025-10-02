Портативная минимойка OC 3
Аппарат низкого давления Kärcher с литий-ионным аккумулятором и резервуаром для воды для мобильного применения. Легко транспортировать и хранить. С плоской струей для деликатных поверхностей.
Для тех, кто ценит чистоту не только дома, но и в дороге: представляем компактный и легкий аппарат от Kärcher. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору и съемному резервуару для воды вы можете, например, очистить свой велосипед или грязные походные ботинки даже без подключения к электричеству или водоснабжению. Мягкая, но эффективная плоская струя низкого давления делает этот аппарат идеальным для деликатных поверхностей. Светодиодный дисплей сигнализирует о низком уровне заряда батареи или о завершении ее подзорядки.
Особенности и преимущества
Компактный дизайн аппаратаУдобное хранение насадок и спирального шланга под съемным баком для воды. Легко транспортировать, просто хранить.
Встроенный литий-ионный аккумуляторМобильная мойка без использования стационарного источника питания. Продолжительный цикл работы на одном заряде батареи. LED индикация предупредит о необходимости заряда аккумулятора.
Эффективная и бережная мойка низким давлениемНизкое давление позволяет эффективно и в то же время бережно очищать поверхности. Стандартная насадка с плоской струей обеспечивает видимый эффект офистки. Конусная насадка подойдет для очистки деликатных поверхностей или чтобы мыть собачьи лапы.
Широкий спект аксессуаров
- Применения мобильной мойки может быть расширено за счет использования дополнительных аксессуаров.
- Есть некоторые комплекты принадлежностей такие как: набор для путешествий, для очистки велосипедов, для очистки животных. Все аксессуары также доступны по отдельности.
Съемный бак для воды
- Можно легко наполнить дома.
Спецификации
Технические характеристики
|Регулировка давления
|Низкое давление
|Производительность (л/мин)
|макс. 2
|Аккумуляторный аппарат
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Время работы аккумулятора (мин)
|15
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|180
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,23
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,736
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|277 x 234 x 201
Описание комплектации
- Зарядное устройство: Кабель для зарядки 7,2 В PS02 (1 шт.)
- Литий-ионный аккумулятор
- Плоское сопло
Оснащение
- Всасывание воды
- Объем бака для воды: 4 л
- Длина шланга: 2.8 м
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Фильтр
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Домашние животные / собаки
- Прогулочные коляски / детские машины
- Тенты / туристское снаряжение
- Обувь / походные ботинки
- Детские игрушки / машины / беговелы