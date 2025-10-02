Для тех, кто ценит чистоту не только дома, но и в дороге: представляем компактный и легкий аппарат от Kärcher. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору и съемному резервуару для воды вы можете, например, очистить свой велосипед или грязные походные ботинки даже без подключения к электричеству или водоснабжению. Мягкая, но эффективная плоская струя низкого давления делает этот аппарат идеальным для деликатных поверхностей. Светодиодный дисплей сигнализирует о низком уровне заряда батареи или о завершении ее подзорядки.