Портативная минимойка OC 3

Аппарат низкого давления Kärcher с литий-ионным аккумулятором и резервуаром для воды для мобильного применения. Легко транспортировать и хранить. С плоской струей для деликатных поверхностей.

Для тех, кто ценит чистоту не только дома, но и в дороге: представляем компактный и легкий аппарат от Kärcher. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору и съемному резервуару для воды вы можете, например, очистить свой велосипед или грязные походные ботинки даже без подключения к электричеству или водоснабжению. Мягкая, но эффективная плоская струя низкого давления делает этот аппарат идеальным для деликатных поверхностей. Светодиодный дисплей сигнализирует о низком уровне заряда батареи или о завершении ее подзорядки.

Особенности и преимущества
Портативная минимойка OC 3: Компактный дизайн аппарата
Компактный дизайн аппарата
Удобное хранение насадок и спирального шланга под съемным баком для воды. Легко транспортировать, просто хранить.
Портативная минимойка OC 3: Встроенный литий-ионный аккумулятор
Встроенный литий-ионный аккумулятор
Мобильная мойка без использования стационарного источника питания. Продолжительный цикл работы на одном заряде батареи. LED индикация предупредит о необходимости заряда аккумулятора.
Портативная минимойка OC 3: Эффективная и бережная мойка низким давлением
Эффективная и бережная мойка низким давлением
Низкое давление позволяет эффективно и в то же время бережно очищать поверхности. Стандартная насадка с плоской струей обеспечивает видимый эффект офистки. Конусная насадка подойдет для очистки деликатных поверхностей или чтобы мыть собачьи лапы.
Широкий спект аксессуаров
  • Применения мобильной мойки может быть расширено за счет использования дополнительных аксессуаров.
  • Есть некоторые комплекты принадлежностей такие как: набор для путешествий, для очистки велосипедов, для очистки животных. Все аксессуары также доступны по отдельности.
Съемный бак для воды
  • Можно легко наполнить дома.
Спецификации

Технические характеристики

Регулировка давления Низкое давление
Производительность (л/мин) макс. 2
Аккумуляторный аппарат
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Время работы аккумулятора (мин) 15
Время зарядки аккумулятора (мин) 180
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,23
Вес (с упаковкой) (кг) 2,736
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 277 x 234 x 201

Описание комплектации

  • Зарядное устройство: Кабель для зарядки 7,2 В PS02 (1 шт.)
  • Литий-ионный аккумулятор
  • Плоское сопло

Оснащение

  • Всасывание воды
  • Объем бака для воды: 4 л
  • Длина шланга: 2.8 м
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Фильтр
Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Домашние животные / собаки
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Обувь / походные ботинки
  • Детские игрушки / машины / беговелы
Принадлежности
Чистящее средство