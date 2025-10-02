Для всех, кому требуется решение для уборки во время путешествий, занимающее очень мало места при хранении и транспортировке: легкая и компактная портативная мойка Kärcher OC 3 Foldable с баком для воды, конструкция которого позволяет быстро сложить его до минимальных размеров. Благодаря литий-ионному аккумулятору этот аппарат не требует подключения к электросети и может использоваться в любых местах без долгой подготовки к работе – достаточно лишь залить воду в бак. Светодиодный индикатор информирует о состоянии заряда аккумулятора, а эластичный шланг длиной 1,8 м обеспечивает оптимальную свободу движений. В кемпинге, после велосипедной поездки или в собственном саду: в любых ситуациях портативная мойка гарантирует быструю промежуточную чистку. Для расширения ее функциональных возможностей предлагается большое число опциональных принадлежностей.