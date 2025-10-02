Портативная минимойка Портативная мойка OC 3 Foldable

Мобильная, занимающая мало места при хранении и удобная в транспортировке благодаря складному баку: портативная мойка OC 3 Foldable с литий-ионным аккумулятором, рассчитанная на решение самых разнообразных задач уборки.

Для всех, кому требуется решение для уборки во время путешествий, занимающее очень мало места при хранении и транспортировке: легкая и компактная портативная мойка Kärcher OC 3 Foldable с баком для воды, конструкция которого позволяет быстро сложить его до минимальных размеров. Благодаря литий-ионному аккумулятору этот аппарат не требует подключения к электросети и может использоваться в любых местах без долгой подготовки к работе – достаточно лишь залить воду в бак. Светодиодный индикатор информирует о состоянии заряда аккумулятора, а эластичный шланг длиной 1,8 м обеспечивает оптимальную свободу движений. В кемпинге, после велосипедной поездки или в собственном саду: в любых ситуациях портативная мойка гарантирует быструю промежуточную чистку. Для расширения ее функциональных возможностей предлагается большое число опциональных принадлежностей.

Особенности и преимущества
Портативная минимойка Портативная мойка OC 3 Foldable: Эффективное и бережное низкое давление
Эффективное и бережное низкое давление
Преимущество низкого давления: эффективная и в то же время очень бережная очистка, идеально подходит для чувствительных поверхностей. Стандартная насадка с плоской струей надежно и точно очищает даже труднодоступные места. Конусная насадка подходит для еще более деликатной очистки, например, собачьих лап.
Портативная минимойка Портативная мойка OC 3 Foldable: Инновационный складной бак
Инновационный складной бак
Большая емкость (8 л) гибкого резервуара для воды, который можно сложить до минимального размера упаковки для легкой транспортировки и экономии места при хранении. Уменьшение занимаемого пространства: шланг и пистолет-распылитель укладываются в компактно сложенное устройство.
Портативная минимойка Портативная мойка OC 3 Foldable: Встроенный литий-ионный аккумулятор
Встроенный литий-ионный аккумулятор
Мобильная уборка в любое время без подключения к электросети. Длительное время работы аккумулятора для многократного использования без промежуточной подзарядки. Светодиодный дисплей сигнализирует о необходимости подзарядки аккумулятора. Разъем USB-C для зарядки на устройстве обеспечивает гибкую зарядку даже во время движения, например, в машине или на внешнем аккумуляторе.
Простое и удобное использование
  • Готов к использованию в любом месте в любое время и без длительной подготовки, просто наполните водой и приступайте к работе.
  • Эргономичная ручка для переноски с фиксатором шланга для удобства переноски.
  • Резервуар для воды можно легко и удобно наполнять благодаря большому отверстию.
Большой выбор аксессуаров
  • Опционально доступны разнообразные аксессуары для расширения области применения.
  • Подходящие аксессуары для любой задачи по уборке (будь то велосипед, уличное оборудование, садовая мебель, собака и многое другое).
Спецификации

Технические характеристики

Регулировка давления Низкое давление
Производительность (л/мин) макс. 2
Аккумуляторный аппарат
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Время работы аккумулятора (мин) макс. 15
Время зарядки аккумулятора (ч) 2,25
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,207
Вес (с упаковкой) (кг) 3,18
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 305 x 298 x 271

Описание комплектации

  • Зарядное устройство: Зарядный кабель USB-C 5 В / 2 А + адаптер (по 1 штуке)
  • Литий-ионный аккумулятор
  • Плоское сопло

Оснащение

  • Объем бака для воды: 8 л
  • Длина шланга: 1.8 м
  • Тип шланга: Гибкий шланг низкого давления
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Пистолет: Пистолет низкого давления
  • Фильтр

Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)
  • Домашние животные / собаки
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Обувь / походные ботинки
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для цветочных горшков.
Принадлежности
Чистящее средство