Дренажный насос для чистой воды SP 2 Flat

Дренажный насос SP 2 Flat - это компактный насос начального класса для выкачки чистой воды. Перекачивает до 6000 л/ч и собирает воду аж до уровня 1 мм, оставляя поверхность практически сухой.

Дренажный насос SP 2 Flat надежно соберет чистую воду (с частичками грязи не больше 5 мм) с поверхности вплоть до уровня 1мм. С производительсноь в 6000 л/ч он идеально подходит для осушки небольших прудов или погребов. Надежное уплотнительное кольцо продлевает срок службы насоса. Поплавковый выключатель выключает насос автоматически при падении уровня воды, что уберегает насос от сухого хода. Оснащен системой быстрого подключения шланга Quick Connect.

Особенности и преимущества
Дренажный насос для чистой воды SP 2 Flat: Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Дренажный насос для чистой воды SP 2 Flat: Поплавковый выключатель
Поплавковый выключатель
Автоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу
Дренажный насос для чистой воды SP 2 Flat: Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 "шланга к насосу
Складывающиеся ножки
  • Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм
Автоматическая вентиляция
  • Насос начинает работать в режиме ручного при уровне воды 7 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
  • Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
  • Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 250
Макс. производительность (л/ч) < 6000
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 5
Давление (бар) макс. 0,5
Мин. остаточный уровень воды (мм) 1
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 5
Глубина погружения (м) макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 1
Остаточная высота воды (мм) 1
Соединительная резьба G1
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 227 x 240 x 262
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,81
Вес (с упаковкой) (кг) 4,572

Описание комплектации

  • Соединительный элемент для шланга: 1 1/4''

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
  • Переключения на режим осушки до 1 мм
  • Поплавковый выключатель
  • Керамическое торцевое уплотнение
Дренажный насос для чистой воды SP 2 Flat
Дренажный насос для чистой воды SP 2 Flat
Дренажный насос для чистой воды SP 2 Flat
Дренажный насос для чистой воды SP 2 Flat

Видео

Области применения
  • Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
  • Для перекачки воды из бассейнов
Принадлежности