Дренажный насос для грязной воды SP 3 Dirt

Компактный и надежный дренажный насос SP 3 Dirt предназначен для выкачки до 7000 л/ч грязной воды. Оснащен поплавковым выключателем.

Максимальная производительность в 7000 л/ч делает дренажный насос SP 3 Dirt идеальной моделью начального класса для быстрой осушки емкостей и садовых прудов. Способен собирать грязную воду с частичками грязи размером до 20 мм. Для сбора более грязной воды можно приобрести предварительный фильтр, который защитит крыльчатку насоса. Надежное уплотнительное кольцо продлевает срок службы насоса. Поплавковый выключатель выключает насос автоматически при падении уровня воды, что уберегает насос от сухого хода. Оснащен системой быстрого подключения шланга Quick Connect.

Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Поплавковый выключатель
Автоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу
Система быстрого подключения Quick Connect
Для быстрого и легкого подключения 1 1/4 "шланга к насосу.
Предназначен для грязной воды
  • Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
  • Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
  • Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 350
Макс. производительность (л/ч) < 7000
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 6
Давление (бар) макс. 0,6
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 20
Глубина погружения (м) макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 25
Остаточная высота воды (мм) 25
Соединительная резьба G1
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,23
Вес (с упаковкой) (кг) 5,172
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 229 x 238 x 303

Описание комплектации

  • Соединительный элемент для шланга: 1 1/4''

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
  • Поплавковый выключатель
  • В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
  • При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
  • Керамическое торцевое уплотнение
Видео

Области применения
  • Для выкачивания воды с садовых прудов
  • Для использования в затопленных местах
Принадлежности