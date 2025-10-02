Дренажный насос для грязной воды SP 5 Dirt
Мощный и надежный дренажный насос SP 5 Dirt выкачивает до 9500 л/ч грязной воды и оборудован регулируемым по высоте поплавковым выключателем.
Максимальная производительность в 9500 л/ч делает дренажный насос SP 5 Dirt идеальной моделью среднего класса для быстрой осушки садовых прудов и погребов. Способен собирать грязную воду с частичками грязи размером до 20 мм. Для сбора более грязной воды можно приобрести предварительный фильтр, который защитить крыльчатку насосу. Надежное уплотнительное кольцо продлевает срок службы насоса. Поплавковый выключатель регулируется по высоте и автоматически включает/отключает насос при изменении уровня воды. Оснащен системой быстрого подключения шланга Quick Connect.
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Регулируемый по высоте поплавковый выключательУвеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Система быстрого подключения Quick ConnectРезьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 "шланга к насосу
Предназначен для грязной воды
- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
- Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|500
|Макс. производительность (л/ч)
|< 9500
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|7
|Давление (бар)
|макс. 0,7
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 20
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|25
|Остаточная высота воды (мм)
|25
|Соединительная резьба
|G1
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,65
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,592
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|229 x 238 x 303
Описание комплектации
- Соединительный элемент для шланга: 1 1/4''
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
- Керамическое торцевое уплотнение
Видео
Области применения
- Для выкачивания воды с садовых прудов
- Для использования в затопленных местах