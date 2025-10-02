Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 5 Dual
Универсальный погружной насос SP 5 Dual - это решение «2 в 1»: откачка грязной воды с частицами размером до 20 мм и откачка со дна до уровня 1 мм.
Универсальный погружной насос SP 5 Dual, рассчитанный на откачку грязной воды и путем перемещения фильтра в считанные секунды переводимый в режим, позволяющий откачивать со дна чистую воду. Благодаря функции «2-в-1» надежный погружной насос SP 5 Dual может использоваться как для чистой, так и грязной воды (откачивает грязную воду, содержащую частицы размером до 20 мм). Фильтр легко регулируется для откачки со дна до уровня 1 мм. С максимальной скоростью потока 9 500 л / ч SP 5 Dual идеально подходит для откачки воды из подвалов, садовых прудов и бассейнов. Срок службы насоса увеличивается благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу. Насос можно автоматически включать и выключать с помощью поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель закреплен на направляющей и может регулироваться по высоте. Манипуляции со шлангом 1 1/4 " упрощаются и ускоряются благодаря системеQuick Connect.
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Pешение «2 в 1»Для грязной воды и откачки со дна до уровня 1 мм. Переключение режимов производится очень легко.
Регулируемый по высоте поплавковый выключательУвеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Система быстрого подключения Quick Connect
- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 "шланга к насосу
Предназначен для грязной воды
- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
- Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|500
|Макс. производительность (л/ч)
|< 9500
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|7
|Давление (бар)
|макс. 0,7
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 20
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|1
|Остаточная высота воды (мм)
|1
|Соединительная резьба
|G1
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,85
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,807
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|237 x 241 x 279
Описание комплектации
- Соединительный элемент для шланга: 1 1/4''
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Pешение «2 в 1»
- Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
- Керамическое торцевое уплотнение
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
Видео
Области применения
- Для выкачивания воды с садовых прудов
- Для использования в затопленных местах
- Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
- Для перекачки воды из бассейнов