Универсальный погружной насос SP 5 Dual, рассчитанный на откачку грязной воды и путем перемещения фильтра в считанные секунды переводимый в режим, позволяющий откачивать со дна чистую воду. Благодаря функции «2-в-1» надежный погружной насос SP 5 Dual может использоваться как для чистой, так и грязной воды (откачивает грязную воду, содержащую частицы размером до 20 мм). Фильтр легко регулируется для откачки со дна до уровня 1 мм. С максимальной скоростью потока 9 500 л / ч SP 5 Dual идеально подходит для откачки воды из подвалов, садовых прудов и бассейнов. Срок службы насоса увеличивается благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу. Насос можно автоматически включать и выключать с помощью поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель закреплен на направляющей и может регулироваться по высоте. Манипуляции со шлангом 1 1/4 " упрощаются и ускоряются благодаря системеQuick Connect.