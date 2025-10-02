Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 5 Dual

Универсальный погружной насос SP 5 Dual - это решение «2 в 1»: откачка грязной воды с частицами размером до 20 мм и откачка со дна до уровня 1 мм.

Универсальный погружной насос SP 5 Dual, рассчитанный на откачку грязной воды и путем перемещения фильтра в считанные секунды переводимый в режим, позволяющий откачивать со дна чистую воду. Благодаря функции «2-в-1» надежный погружной насос SP 5 Dual может использоваться как для чистой, так и грязной воды (откачивает грязную воду, содержащую частицы размером до 20 мм). Фильтр легко регулируется для откачки со дна до уровня 1 мм. С максимальной скоростью потока 9 500 л / ч SP 5 Dual идеально подходит для откачки воды из подвалов, садовых прудов и бассейнов. Срок службы насоса увеличивается благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу. Насос можно автоматически включать и выключать с помощью поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель закреплен на направляющей и может регулироваться по высоте. Манипуляции со шлангом 1 1/4 " упрощаются и ускоряются благодаря системеQuick Connect.

Особенности и преимущества
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 5 Dual: Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 5 Dual: Pешение «2 в 1»
Pешение «2 в 1»
Для грязной воды и откачки со дна до уровня 1 мм. Переключение режимов производится очень легко.
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 5 Dual: Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Система быстрого подключения Quick Connect
  • Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 "шланга к насосу
Предназначен для грязной воды
  • Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
  • Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 500
Макс. производительность (л/ч) < 9500
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 7
Давление (бар) макс. 0,7
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 20
Глубина погружения (м) макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 1
Остаточная высота воды (мм) 1
Соединительная резьба G1
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 / 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,85
Вес (с упаковкой) (кг) 5,807
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 237 x 241 x 279

Описание комплектации

  • Соединительный элемент для шланга: 1 1/4''

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
  • Pешение «2 в 1»
  • Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
  • Керамическое торцевое уплотнение
  • В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
  • При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 5 Dual
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 5 Dual
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 5 Dual
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 5 Dual

Видео

Области применения
  • Для выкачивания воды с садовых прудов
  • Для использования в затопленных местах
  • Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
  • Для перекачки воды из бассейнов
Принадлежности