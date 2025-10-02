Дренажный насос для чистой воды SP 6 Flat Inox

Мощный погружной насос с откачкой до дна SP 6 Flat Inox способен откачать воду до уровня 1 мм. Он оснащен датчиком уровня для автоматического включения/отключения и съемным входным фильтром.

Мощный погружной насос с функцией откачки до дна Керхер SP 6 Flat Inox для чистой воды, с легкостью справится с объемом до 14,000 литров слабозагрязненной воды в час. Подойдет для дренажных шахт, затопленных подвалов и откачки воды из бассейнов. Для более тяжелых загрязнений и для большей защиты насоса можно использовать погружной насос совместно с фильтром, который входит в комплект. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Элементы корпуса и фильтр выполнены из нержавеющей стали, что делает насос более прочным. Насос оснащен датчиком уровня воды, что позволяет использовать его в автоматическом режиме. Складные ножки насоса позволяют откачивать воду до 1мм. как в автоматическом так и в ручном режиме. Также система Quick Connect обеспечивает легкое подсоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4", 1 1/2" к насосу.

Особенности и преимущества
Дренажный насос для чистой воды SP 6 Flat Inox: Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Дренажный насос для чистой воды SP 6 Flat Inox: Сенсор уровня воды
Сенсор уровня воды
Переключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя
Дренажный насос для чистой воды SP 6 Flat Inox: Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Резьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Складывающиеся ножки
  • Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм
Автоматическая вентиляция
  • Насос начинает работать в режиме ручного при уровне воды 7 см.
Переключатель автоматический/ручной режим
  • Для переключения между автоматическим и ручным режимом.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легкий фильтр из нержавеющей стали
  • Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 550
Макс. производительность (л/ч) < 14000
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 9
Давление (бар) макс. 0,9
Мин. остаточный уровень воды (мм) 1
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 5
Глубина погружения (м) макс. 7
Время работы (с) 15
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 1
Остаточная высота воды (мм) 1
Соединительная резьба G1 1/2
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 238 x 287 x 356
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,7
Вес (с упаковкой) (кг) 7,197

Описание комплектации

  • Съемный входной фильтр из нержавеющей стали
  • Соединительный элемент для шланга: 1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Выключатель на насосе
  • Переключения на режим осушки до 1 мм
  • Датчик уровня: постоянное определение уровня
  • Керамическое торцевое уплотнение
Видео

Области применения
  • Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
  • Для перекачки воды из бассейнов
  • Для установки в дренажных валах
