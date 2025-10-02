Дренажный насос для грязной воды SP 7 Dirt
Мощный и надежный дренажный насос SP 7 Dirt выкачивает до 15500 л/ч грязной воды и оборудован интегрированным предварительным фильтром и регулируемым по высоте поплавковым выключателем.
Дренажный насос SP 7 Dirt – самый мощный насос линейки производительностью 15 500 л/ч – позволяет откачивать воду из прудов, затопленных подвалов, строительных котлованов объемом до 100 м³. Аппарат предназначен для работы с грязной водой с частицами до 30 мм. При попадании более крупных частиц интегрированный фильтр предварительной очистки защитит насос от поломки. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы аппарата. Поплавковый выключатель регулируется по высоте и автоматически включает/отключает насос при изменении уровня воды. Система Quick Connect позволяет быстро подсоединить шланги 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Регулируемый по высоте поплавковый выключательУвеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Система быстрого подключения Quick ConnectРезьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Предназначен для грязной воды
- Надежная откачка воды с частицами грязи до 30 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
- Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|750
|Макс. производительность (л/ч)
|< 15500
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|8
|Давление (бар)
|макс. 0,8
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 30
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|35
|Остаточная высота воды (мм)
|35
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,683
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 285 x 354
Описание комплектации
- Соединительный элемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
- Интегрированный предварительный фильтр из нержавейки
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
- Керамическое торцевое уплотнение
Видео
Области применения
- Для выкачивания воды с садовых прудов
- Для использования в затопленных местах
- Осушение котлованов объемом до 100 м³