Дренажный насос для грязной воды SP 7 Dirt

Мощный и надежный дренажный насос SP 7 Dirt выкачивает до 15500 л/ч грязной воды и оборудован интегрированным предварительным фильтром и регулируемым по высоте поплавковым выключателем.

Дренажный насос SP 7 Dirt – самый мощный насос линейки производительностью 15 500 л/ч – позволяет откачивать воду из прудов, затопленных подвалов, строительных котлованов объемом до 100 м³. Аппарат предназначен для работы с грязной водой с частицами до 30 мм. При попадании более крупных частиц интегрированный фильтр предварительной очистки защитит насос от поломки. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы аппарата. Поплавковый выключатель регулируется по высоте и автоматически включает/отключает насос при изменении уровня воды. Система Quick Connect позволяет быстро подсоединить шланги 1", 1 1/4" и 1 1/2".

Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Резьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Предназначен для грязной воды
  • Надежная откачка воды с частицами грязи до 30 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
  • Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
  • Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 750
Макс. производительность (л/ч) < 15500
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 8
Давление (бар) макс. 0,8
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 30
Глубина погружения (м) макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 35
Остаточная высота воды (мм) 35
Соединительная резьба G1 1/2
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,5
Вес (с упаковкой) (кг) 7,683
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 285 x 354

Описание комплектации

  • Соединительный элемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
  • Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
  • Интегрированный предварительный фильтр из нержавейки
  • В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
  • При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
  • Керамическое торцевое уплотнение
Видео

Области применения
  • Для выкачивания воды с садовых прудов
  • Для использования в затопленных местах
  • Осушение котлованов объемом до 100 м³
Принадлежности