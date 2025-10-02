Дренажный насос для грязной воды SP 7 Dirt Inox
Датчик уровня Level Sensor и интегрированный фильтр: погружной дренажный насос Керхер SP 7 Dirt Inox перекачает до 15,500 литров грязной воды в час и подойдет для самых сложных задач
Дренажный насос SP 7 Dirt Inox - самый мощный насос Керхер, корпус которого выполнен из нержавеющей стали. Индивидуально регулируемый датчик уровня воды насоса Керхер SP 7 Dirt Inox автоматически включает насос при контакте с водой. Как только уровень воды упадет, насос автоматически отключится в течение 15 секунд. Высокая производительность на уровне 15,500 л в час позволяет использовать этот погружной насос в прудах, в подвалах, для бассейнов и для затопленных строительных ям (до 100 м³). Система быстрого подключения шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2" облегчает монтаж. Насос долговечен благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу.
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Сенсор уровня водыПереключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя
Система быстрого подключения Quick ConnectРезьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Предназначен для грязной воды
- Надежная откачка воды с частицами грязи до 30 мм.
Переключатель автоматический/ручной режим
- Переключатель режимов (автоматического/ручного) на корпусе насоса.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|750
|Макс. производительность (л/ч)
|< 15500
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|8
|Давление (бар)
|макс. 0,8
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 30
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Время работы (с)
|15
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|35
|Остаточная высота воды (мм)
|35
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,65
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|238 x 287 x 354
Описание комплектации
- Соединительный элемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Выключатель на насосе
- Датчик уровня: постоянное определение уровня
- Интегрированный предварительный фильтр из нержавейки
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
- Керамическое торцевое уплотнение
- Корпус из нержавеющей стали
Видео
Области применения
- Для выкачивания воды с садовых прудов
- Для использования в затопленных местах
- Осушение котлованов объемом до 100 м³