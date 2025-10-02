Дренажный насос для грязной воды SP 7 Dirt Inox

Датчик уровня Level Sensor и интегрированный фильтр: погружной дренажный насос Керхер SP 7 Dirt Inox перекачает до 15,500 литров грязной воды в час и подойдет для самых сложных задач

Дренажный насос SP 7 Dirt Inox - самый мощный насос Керхер, корпус которого выполнен из нержавеющей стали. Индивидуально регулируемый датчик уровня воды насоса Керхер SP 7 Dirt Inox автоматически включает насос при контакте с водой. Как только уровень воды упадет, насос автоматически отключится в течение 15 секунд. Высокая производительность на уровне 15,500 л в час позволяет использовать этот погружной насос в прудах, в подвалах, для бассейнов и для затопленных строительных ям (до 100 м³). Система быстрого подключения шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2" облегчает монтаж. Насос долговечен благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу.

Особенности и преимущества
Дренажный насос для грязной воды SP 7 Dirt Inox: Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Дренажный насос для грязной воды SP 7 Dirt Inox: Сенсор уровня воды
Сенсор уровня воды
Переключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя
Дренажный насос для грязной воды SP 7 Dirt Inox: Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Резьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Предназначен для грязной воды
  • Надежная откачка воды с частицами грязи до 30 мм.
Переключатель автоматический/ручной режим
  • Переключатель режимов (автоматического/ручного) на корпусе насоса.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали
  • Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 750
Макс. производительность (л/ч) < 15500
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 8
Давление (бар) макс. 0,8
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 30
Глубина погружения (м) макс. 7
Время работы (с) 15
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 35
Остаточная высота воды (мм) 35
Соединительная резьба G1 1/2
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,65
Вес (с упаковкой) (кг) 7,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 238 x 287 x 354

Описание комплектации

  • Соединительный элемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Выключатель на насосе
  • Датчик уровня: постоянное определение уровня
  • Интегрированный предварительный фильтр из нержавейки
  • В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
  • При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
  • Керамическое торцевое уплотнение
  • Корпус из нержавеющей стали
Видео

Области применения
  • Для выкачивания воды с садовых прудов
  • Для использования в затопленных местах
  • Осушение котлованов объемом до 100 м³
