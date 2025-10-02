Насос для колодца BP 2 Cistern
BP 2 Cistern с прочным корпусом из нержавеющей стали - это идеальный погружной насос для полива сада с использованием дождевой воды из цистерны. Включает шланг набор подключения и поплавковый выключатель.
Погружной насос BP 2 Cistern идеально подходит для использования альтернативных источников воды для полива сада. Целевое использование дождевой воды позволяет сэкономить большое количество ценной питьевой воды. Корпус насоса из нержавеющей стали, резьбовые соединения и ручкой для переноски чрезвычайно прочны. Погружной насос имеет встроенный фильтр предварительной очистки и поплавковый выключатель, который срабатывает в зависимости от уровня воды, и таким образом предотвращает работу насоса всухую. Уровень переключения можно легко регулировать. Соединительный шланг, который можно подключить как к 3/4", так и к 1", входит в комплект поставки. Включает встроенный обратный клапан.
Особенности и преимущества
Корпус насоса, резьбовой штуцер и удобная ручка для переноски из нержавеющей сталиДлительный срок службы и ударопрочность, безопасная перевозка и установка
Оснащен соеденительным элементом и обратным клапаном.Быстрое подключение шланга 3/4" или 1" к насосу.
Встроенный фильтр предварительной очисткиЗащищает насос от загрязнения и тем самым увеличивает срок службы и надежность в работе.
Поплавковый выключатель
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|800
|Макс. производительность (л/ч)
|< 5700
|Высота подачи (м)
|32
|Давление (бар)
|макс. 3,2
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,91
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,198
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|130 x 130 x 475
Описание комплектации
- Соединительный элемент для шланга размером 1 ″, ¾ ″ с зажимом
Оснащение
- Интегрированный обратный клапан
- Корпус из нержавеющей стали насос и резьбовые соединения
- Поплавковый выключатель
- Крепкая ручка из нержавеющей стали
- Встроенный фильтр предварительной очистки
- Простая регулировка