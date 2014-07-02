Насос для полива BP 2 Garden

Садовый насос BP 2 Garden - идеальный аппарат начального уровня для подачи воды под давлением, достаточным для полива и водоснабжения. Подходит для дачи или небольшого загородного дома.

Компактный, прочный и долговечный насос для сада BP 2 Garden отличается высокой мощностью всасывания и оптимальным напором. BP 2 Garden легко транспортируется благодаря небольшому весу и эргономичной ручке. Кроме этого, насос не требует технического обслуживания и может монтироваться без специального инструмента. Насос удобно включается и выключается с помощью большого ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Использование высококачественных материалов гарантирует долгий срок службы. Производительность 3000 л/ч, давление 3,5 бар.

Особенности и преимущества
Насос для полива BP 2 Garden: Прочность и долговечность.
Керхер предлагает пять лет гарантии
Насос для полива BP 2 Garden: Комфортное включение ногой
Комфортное включение
Насос для полива BP 2 Garden: Оптимальное всасывание
Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Оптимизированные соединения
  • Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 700
Макс. производительность (л/ч) < 3000
Высота подачи (м) 35
Давление (бар) макс. 3,5
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,5
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,92
Вес (с упаковкой) (кг) 8,884
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 220 x 405 x 260

Описание комплектации

  • Соединительный адаптер G1 для насосов

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Эргономичная ручка для переноски
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
