Компактный и долговечный насос для сада BP 3 Garden производства Kärcher обладает высокой мощностью всасывания и напором и создает все условия для использования воды из дождевых бочек, цистерн и т.п. – для экономии бюджета и защиты окружающей среды. Этот прочный насос имеет небольшой вес и легко транспортируется благодаря эргономичной ручке. Насос не требует технического обслуживания и может монтироваться без специального инструмента. Насос удобно включается и выключается с помощью большого ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Используемые материалы отличаются высоким качеством, что является гарантией долгого срока службы. Производительность 3500 л/ч, давление 4 бара.