Насос для полива BP 3 Garden
Садовый насос BP 3 Garden - идеальный аппарат среднего уровня для подачи воды под давлением, достаточным для полива и водоснабжения. Подходит для дачи или загородного дома.
Компактный и долговечный насос для сада BP 3 Garden производства Kärcher обладает высокой мощностью всасывания и напором и создает все условия для использования воды из дождевых бочек, цистерн и т.п. – для экономии бюджета и защиты окружающей среды. Этот прочный насос имеет небольшой вес и легко транспортируется благодаря эргономичной ручке. Насос не требует технического обслуживания и может монтироваться без специального инструмента. Насос удобно включается и выключается с помощью большого ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Используемые материалы отличаются высоким качеством, что является гарантией долгого срока службы. Производительность 3500 л/ч, давление 4 бара.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Керхер предлагает пять лет гарантии
Комфортное включение ногойКомфортное включение
Оптимальное всасываниеКачественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|800
|Макс. производительность (л/ч)
|< 3500
|Высота подачи (м)
|40
|Давление (бар)
|макс. 4
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,5
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,138
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 405 x 260
Описание комплектации
- Соединительный адаптер G1 для насосов
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Эргономичная ручка для переноски
Видео
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).