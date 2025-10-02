Насосная станция бытового водоснабжения BP 5 Home

Мощная станция водоснабжения для дома Керхер BP 5 Home с гидробаком - идеально подойдет для использования альтернативных источников воды в доме.

Насос с гидробаком BP 5 Home автоматически будет поддерживать необходимое давление в системе домового водоснабжения. Подойдет как для использования со стиральной машиной, так и для прочих хозяйственных нужд. Невероятная практичность достигается за счет автоматического включения / отключения в зависимости от давления в системе, 24 литровый бак позволяет включать насос только когда настанет необходимость. Встроенная защита от перегрева гарантирует отключение насоса в случае перегрева. Сам насос тоже будет долго работать т.к в производстве используется нержавеющая сталь. Станция легко монтируется к полу с помощью крепежных элементов.

Особенности и преимущества
Насосная станция бытового водоснабжения BP 5 Home: Интегрированная тепловая защита
Интегрированная тепловая защита
Функция защиты насоса от перегрева.
Насосная станция бытового водоснабжения BP 5 Home: Фланец и вал из нержавеющей стали
Фланец и вал из нержавеющей стали
Надежные материалы для долгого срока службы.
Насосная станция бытового водоснабжения BP 5 Home: Интегрированный манометр
Интегрированный манометр
Абсолютный контроль и техническое обслуживание. Абсолютный контроль и техническое обслуживание.
Интегрированный манометр
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1100
Макс. производительность (л/ч) 4500
Высота подачи (м) 50
Давление (бар) макс. 5
Рабочее давление (бар) 1,9 - 3
Макс. высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1
Степень защиты IPX4
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 14,72
Вес (с упаковкой) (кг) 16,987
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 506 x 270 x 513

Оснащение

  • Интегрированный гидроаккумулятор: 24 л
  • Интегрированный манометр
  • Приспособления для прикрепления
  • Термостат
  • Включает в себя обратный клапан
  • 24 л – гидроаккумулятор
Насосная станция бытового водоснабжения BP 5 Home
Насосная станция бытового водоснабжения BP 5 Home
Насосная станция бытового водоснабжения BP 5 Home
Области применения
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
Принадлежности