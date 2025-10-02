Насосная станция бытового водоснабжения BP 5 Home
Мощная станция водоснабжения для дома Керхер BP 5 Home с гидробаком - идеально подойдет для использования альтернативных источников воды в доме.
Насос с гидробаком BP 5 Home автоматически будет поддерживать необходимое давление в системе домового водоснабжения. Подойдет как для использования со стиральной машиной, так и для прочих хозяйственных нужд. Невероятная практичность достигается за счет автоматического включения / отключения в зависимости от давления в системе, 24 литровый бак позволяет включать насос только когда настанет необходимость. Встроенная защита от перегрева гарантирует отключение насоса в случае перегрева. Сам насос тоже будет долго работать т.к в производстве используется нержавеющая сталь. Станция легко монтируется к полу с помощью крепежных элементов.
Особенности и преимущества
Интегрированная тепловая защитаФункция защиты насоса от перегрева.
Фланец и вал из нержавеющей сталиНадежные материалы для долгого срока службы.
Интегрированный манометрАбсолютный контроль и техническое обслуживание. Абсолютный контроль и техническое обслуживание.
Интегрированный манометр
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Макс. производительность (л/ч)
|4500
|Высота подачи (м)
|50
|Давление (бар)
|макс. 5
|Рабочее давление (бар)
|1,9 - 3
|Макс. высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1
|Степень защиты
|IPX4
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,72
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,987
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|506 x 270 x 513
Оснащение
- Интегрированный гидроаккумулятор: 24 л
- Интегрированный манометр
- Приспособления для прикрепления
- Термостат
- Включает в себя обратный клапан
- 24 л – гидроаккумулятор
Области применения
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.