Долговечный насос для дома и сада премиум-класса BP 7 Home & Garden с эффективной 5-ступенчатой ходовой частью для полива садов и снабжения дома водой (например, дождевой водой). Легко, крепко, безопасно!

Будь то для постоянного полива сада под давлением или для подачи воды в стиральную машину или туалет: долговечный и не требующий обслуживания качественный насос BP 7 Home & Garden идеально подходит для использования альтернативных источников воды для подачи оборотной воды. BP 7 включается самостоятельно благодаря функции автоматического запуска / останова, а затем снова отключается. В аварийной ситуации функция защиты от сухого хода отключает насос, загорится индикация ошибки. 5-ступенчатая ходовая часть впечатляет своей высокой производительностью, эффективностью и тихой работой. Для BP 7 Home & Garden требуется более низкая мощность двигателя, чем у обычных струйных насосов с той же скоростью потока - экономия энергии: прибл. 30 процентов. Этот насос отличается не только удобными функциями, такими как встроенный ножной переключатель, два выхода для одновременной работы двух подключенных устройств и шумопоглощающими резиновыми ножками, но также и своими функциями безопасности, такими как стандартный предварительный фильтр и встроенный обратный клапан для надежной работы.

Особенности и преимущества
Легок в использовании в доме и в саду
  • Надежное снабжение в доме и постоянное давлении для полива сада.
Безопасный и долговечный
  • С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода
Многоступенчатый насос
  • Очень энергосберегающий и тихий.
Функция автоматического запуска / остановки
  • Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.
Оптимальное всасывание
  • Качественный насос сразу забирает воду с глубины 8 метров, например из цистерны.
Дисплей для отслеживания ошибок
  • Индикатор неисправностей
Два выхода для воды
  • Многократное применение: например, полив газонов спринклерами и одновременный полив садовыми опрыскивателями.
Гибкий соединительный адаптер
  • Удобная установка
Комфортное включение ногой
  • Комфортное включение
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1200
Макс. производительность (л/ч) < 6000
Высота подачи (м) 60
Давление (бар) макс. 6
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,85
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,42
Вес (с упаковкой) (кг) 15,259
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 540 x 373

Описание комплектации

  • Соединительный адаптер G1 для насосов

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Автоматическая функция Старт/Стоп
  • Входной фильтр и обратный клапан
  • Защита от сухого хода
  • Большая горловина
  • Эргономичная ручка для переноски
  • Хранение кабеля
  • Дисплей для отслеживания ошибок
  • Два выхода для воды
  • Использование резины для снижения уровня шума
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
Принадлежности