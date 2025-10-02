Дождеватель круговой на пике CS 90 spike

Дождеватель круговой на колышке-пике. CS 90 spike, диаметр полива 9 м, площадь полива до 64 м2.

Особенности и преимущества
Прочная шпилька для установки на неровностях или уклонов на земле
  • Стабильный и долговечный
Спецификации

Технические характеристики

Расход воды 24 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар) 9 m
Диаметр зоны орошения (4 бар) 9 m
Цвет Черный
Вес (кг) 0,068
Вес (с упаковкой) (кг) 0,108
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 58 x 105 x 243
Области применения
  • Полив сада
  • Газон
