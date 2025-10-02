Дождеватель круговой RS 130/3

Дождеватель круговой RS 130/3. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 11м, площадь полива 95 кв.м; при 4 барах диаметр полива 13м, площадь полива 133 кв.м.

Спецификации

Технические характеристики

Расход воды 15,5 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар) ≤ 11 m
Диаметр зоны орошения (4 бар) ≤ 13 m
Цвет Черный
Вес (кг) 0,157
Вес (с упаковкой) (кг) 0,198
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 200 x 248 x 100
Области применения
  • Полив сада
  • Газон
  • Небольшие и средние площади
