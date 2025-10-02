Металлическая тележка для шланга HT 80 М/Kit со шлангом 1/2 25м

Металлическая тележка для шланга HT 80 М/Kit со шлангом 1/2 25м. Включает в себя: металлические тележки HT 80 М, 20 м шланга PrimoFlex ® Plus (1/2 "), один пистолет Plus, четыре универсальных коннектора для шланга (три без , один с Аква Стопом) и один 3/4 "резьбой. Все, что Вам нужно для идеального сада.

Готовый к использованию комплект тележки для шланга HT 80 M включает в себя: металлические тележки HT 80 М, 20 м шланга PrimoFlex ® Plus (1/2 "), один пистолет Plus, четыре универсальных коннектора для шланга (три без , один с Аква Стопом) и один 3/4 "резьбой . Тележка для шланга идеально подходит для _ средних и больших площадей и садов. Тележка для шланга HT 80 M с очень надежной, нержавеющий стальной рамой и барабаном. Регулируемая по высоте руама с эргономичной нескользящей ручкой для простоты использования. Другие особенности: направляющая шланга, плавный ход рукоятки и угловые коннекторы. Все, что Вам нужно для идеального сада. Kärcher инновационные системы для хранения шланга устанавливают новые стандарты в функции, дизайн и качество.

Особенности и преимущества
Удобная ручка для вращения катушки
Регулируемая по высоте ручка
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Направляющая шланга
  • Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Пропускная способность шланга (м) макс. 20 (1/2")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 8,443
Вес (с упаковкой) (кг) 9,733
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 420 x 570 x 853

DuPont™ и Kevlar® являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками E.I. du Pont de Nemours and Company.

Описание комплектации

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1  
  • Распылитель: 1 шт.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Области применения
  • Полив сада
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Для полива больших садово-огородных участков.