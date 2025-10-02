Тележка для шланга НС 50

Тележка для шланга НС 50 предназначена для шланга 1/2 "50 м и используются для полива средних и больших площадей и садов. Его легко транспортировать, поскольку он оснащен широкими профильными колесами, придащими ему еще большую стойкость. Современная тележка для шлангов Karcher НС 50 используются для быстрой смотки и размотки поливочного шланга.

Особенности и преимущества
Большие колеса
  • Улучшенная мобильность передвижения
Вместимость: 50 м шланга 1/2 ", или 35 м шланга 5/8", или 23 м шланга 3/4"
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 2,18
Вес (с упаковкой) (кг) 2,842
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 480 x 500 x 745
Области применения
  • Полив сада
Принадлежности