Тележка со шлангом HT 3.420

Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается. В сборе.

Тележка идеально подойдет для полива участков средних размеров. В комплекте все необходимое для полива. Шланг 20 метров 5/8", наконечник для полива, адаптер для крана с уменьшением до 1/2" и два коннектора, один из которых с аквастопом. Тележка может вмещать 40 метров шланга 1/2", 30 метров шланга 5/8" или 20 метров шланга 3/4".

Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 20м 5/8" PrimoFlex
3 коннектора для шланга
Готов к использованию
Удобная ручка для вращения катушки
  • Удобное разматывание и сматывание шланга
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Большие колеса
  • Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 40 м шланга 1/2 ", или 30 м шланга 5/8", или 20 м шланга 3/4"
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Функция сматывания
  • Хранение с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Пропускная способность шланга (м) макс. 20 (5/8")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 5,36
Вес (с упаковкой) (кг) 5,438
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 390 x 450 x 700

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Спиливание небольших деревьев
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента