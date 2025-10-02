Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium

Многофункциональный металлический пистолет Premium позволяет длительное время поливать разнообразные растения в зависимости от их потребностей. Оснащен поворотной головкой и уплотнительной мембраной.

Металлический мульти-функциональный пистолет Premium очень надежен, долговечен и удобен в использовании. У него 4 режима распыления: душ, точечная струя, плоская и туман. Туман идеально подходит для полива деликатных растений, а душ - для клумб. Для легких задач очистки подходит точечная струя. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу. Инновационная мембрана, разработанная Керхер, гарантирует использование без подтеков воды – даже во время переключения на другой режим полива. При необходимости мембранный диск можно снять и промыть. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Специальная технология мембраны
Поворотная ручка
  • Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
  • Для комфортного постоянного полива.
Четыре опционных режимов распыления с функцией блокировки: душ, плоская струя, аэратор, туман
  • Правильный режим полива для каждого области применения.
Мягкие пластиковые элементы
  • Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Высококачественные металлические элементы
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Съемный поливочный диск
  • Для очистки заблокированных сопел мембраны.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,335
Вес (с упаковкой) (кг) 0,36
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 250 x 70 x 130

Оснащение

  • Количество струй: 4
  • Поворотная ручка
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Мягкие пластиковые элементы
  • Металл
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: льющаяся
  • Вид струи: леечная
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
  • Для полива растений в горшках
  • Для очистки листьев
  • Для мягкого полива чувствительных растений, например, саженцев
  • Живые изгороди, кусты
Принадлежности