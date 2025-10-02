Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
Многофункциональный металлический пистолет Premium позволяет длительное время поливать разнообразные растения в зависимости от их потребностей. Оснащен поворотной головкой и уплотнительной мембраной.
Металлический мульти-функциональный пистолет Premium очень надежен, долговечен и удобен в использовании. У него 4 режима распыления: душ, точечная струя, плоская и туман. Туман идеально подходит для полива деликатных растений, а душ - для клумб. Для легких задач очистки подходит точечная струя. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу. Инновационная мембрана, разработанная Керхер, гарантирует использование без подтеков воды – даже во время переключения на другой режим полива. При необходимости мембранный диск можно снять и промыть. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.
Особенности и преимущества
Специальная технология мембраны
Поворотная ручка
- Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
- Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
- Для комфортного постоянного полива.
Четыре опционных режимов распыления с функцией блокировки: душ, плоская струя, аэратор, туман
- Правильный режим полива для каждого области применения.
Мягкие пластиковые элементы
- Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Высококачественные металлические элементы
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
Съемный поливочный диск
- Для очистки заблокированных сопел мембраны.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,335
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,36
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 70 x 130
Оснащение
- Количество струй: 4
- Поворотная ручка
- Фиксатор на рукоятке
- Возможность регулировки объема воды
- Функция самопромывки
- Мягкие пластиковые элементы
- Металл
- Вид струи: аэрозольная
- Вид струи: горизонтальная веерная
- Вид струи: льющаяся
- Вид струи: леечная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки
- Для полива растений в горшках
- Для очистки листьев
- Для мягкого полива чувствительных растений, например, саженцев
- Живые изгороди, кусты