Пистолет для полива

Идеальный пистолет начального уровня. С блокируемой кнопкой для комфортного полива в саду. Быстрый и легкий для подключения к садовому шлангу.

Пистолет делает процесс полива сада особенно комфортным благодаря блокируемой кнопке постоянной подачи воды. Поворотом регулятора - буквально одной рукой - можно выбрать необходимый режим распыления. Есть 2 режима распыления: точечная струя и конусная. Плавное переключение позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
  • Для комфортного постоянного полива.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
  • Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,112
Вес (с упаковкой) (кг) 0,142
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 203 x 41,5 x 105

Оснащение

  • Количество струй: 2
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Пистолет для полива
Пистолет для полива

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Полив растений
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
  • Незначительные загрязнения
Принадлежности