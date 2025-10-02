Пистолет для полива Plus

Комфорный полив: пистолет Plus можно настроить под индивидуальные предпочтений благодаря поворотной головке. Идеально подходит для несложных задач полива.

Только Керхер предлагает такой комфорт полива: поворотная головка может находиться в двух положениях - так, чтоб кнопка блокировки потока воды находилась сверху ручки пистолета или снизу. Поворотом регулятора - буквально одной рукой - можно выбрать необходимый режим распыления. Есть 2 режима распыления: точечная струя и конусная. Плавное переключение позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Поворотная ручка
  • Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
  • Для комфортного постоянного полива.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
  • Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Мягкие пластиковые элементы
  • Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,13
Вес (с упаковкой) (кг) 0,157
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 210 x 42 x 105

Оснащение

  • Количество струй: 2
  • Поворотная ручка
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Мягкие пластиковые элементы
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Пистолет для полива Plus
Области применения
  • Полив растений
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
  • Незначительные загрязнения
