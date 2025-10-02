Штанга для полива, 6 типов струи

Штанга для полива, 6 типов струи. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Мыть дорожки и мебель на даче.

Штанга для полива, 6 типов струи. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Мыть дорожки и мебель на даче.

Особенности и преимущества
6 типов струи
  • Гибкость в применении и широкие функциональные возможности.
Удобное (одним пальцем) управление потоком, включая функцию ВКЛ / ВЫКЛ
  • Можно использовать с помощью одной руки
Эргономичная нескользкая ручка
  • Для простого и удобного использования
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,34
Вес (с упаковкой) (кг) 0,366
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 850 x 150 x 66

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
  • Вид струи: вертикальная веерная
Штанга для полива, 6 типов струи
Штанга для полива, 6 типов струи
Штанга для полива, 6 типов струи
Штанга для полива, 6 типов струи
Штанга для полива, 6 типов струи
Штанга для полива, 6 типов струи

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Спиливание небольших деревьев
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
Принадлежности