Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов
Штанга для полива Premium телескопическая, 6 типов струи,поворотная головка. Удобно поливать подвешенные в горшках цветы, клумбы и растения под корень на грядке; Мыть дорожки и мебель на даче. Можно использовать как садовый душ.
Штанга для полива Premium телескопическая, 6 типов струи,поворотная головка. Удобно поливать подвешенные в горшках цветы, клумбы и растения под корень на грядке; Мыть дорожки и мебель на даче. Можно использовать как садовый душ.
Особенности и преимущества
6 типов струиДля оптимального полива
Телескопическая штанга (70 – 105 см)Широкий спектр решаемых задач
Удобное (одним пальцем) управление потоком, включая функцию ВКЛ / ВЫКЛДля простого и удобного использования
Подвижные форсунки (180°)
- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Удобное хранение на открытом крюке
- Удобное хранение
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,526
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|780 x 150 x 66
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: аэрозольная
- Вид струи: горизонтальная веерная
- Вид струи: точечная
- Вид струи: леечная
- Вид струи: вертикальная веерная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента