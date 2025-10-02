Садовый напорный пистолет WBS 3

Kärcher представляет чистящий пистолет WBS 3 с вращающейся струей. Время уборки уменьшилось вдвое.

Идеально подходит для быстрой промежуточной очистки: садовой мебели, цветочных горшков, садовых инструментов, велосипедов, мусорных баков, детских площадок и игрушек.

Можно применять и для полива любимого сада!

Karcher представила первый распылитель с питанием от батареек, который формирует вращающуюся струю воды, позволяя значительно (до 2 раз) сократить время чистки в сравнении с обычными моделями. Он прекрасно подходит для быстрой промежуточной очистки садовой мебели, горшков для посадки растений или садовых инструментов, но справится и с более сложными задачами – например, мойкой мусорных контейнеров или велосипедов. Подготовка к работе исключительно проста: распылитель одним щелчком присоединяется к садовому шлангу, оснащенному любым стандартным коннектором. В конструкции WBS 3 использовано металлическое сопло, формирующее хорошо сфокусированную точечную струю воды, которая помогает целенаправленно удалять локальные загрязнения. Если же нажать на двухступенчатый переключатель до упора, точечная струя начнет вращаться. Работа в таком режиме позволяет эффективно очищать поверхности большой площади. Напор воды определяется давлением в садовом водопроводе, однако за счет вращения струи со скоростью до 1100 об/мин WBS 3 обеспечивает намного более эффективную очистку, чем обычные промывочные распылители.

Особенности и преимущества
система быстрого соединения
система быстрого соединения
не требуется дополнительных настроек и аксессуаров совместимо со всеми системами коннекторов и адаптеров
инновационное вращающееся сопло
инновационное вращающееся сопло
вращающее сопло сокращает время уборки на 50% в сравнении с обычным садовым поливочным пистолетом время работы до 1 часа от батареек АА
точная точечная струя
точная точечная струя
высококачественная металлическая форсунка для эффективной очистки
Эргономичная конструкция
  • удобно держать в любой ситуации
Простота управления
  • простое переключение между точечной и вращающейся струёй благодаря двойному переключателю
  • больше свободы в движении благодаря контролю одной рукой
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
опция орошения
  • точечное сопло также подходит и для обычного полива
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность (л/ч) 583
максимальная скорость (об/мин) 1100
Время работы от комплекта батарей (ч) прим. 1
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,3
Вес (с аксессуарами) (кг) 0,461
Вес (с упаковкой) (кг) 0,634
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 165 x 60 x 203

Описание комплектации

  • Батареи входят в комплект поставки

Оснащение

  • Количество струй: 2
  • Функция самопромывки
  • Точечная струя
  • вращающая струя
  • соединение одним кликом
  • двойной переключатель
  • Нужные батареи
Напорный распылитель WBS 3
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • мусорные баки
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для цветочных горшков.
  • Полив сада
