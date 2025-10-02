Садовый напорный пистолет WBS 3
Kärcher представляет чистящий пистолет WBS 3 с вращающейся струей. Время уборки уменьшилось вдвое.
Идеально подходит для быстрой промежуточной очистки: садовой мебели, цветочных горшков, садовых инструментов, велосипедов, мусорных баков, детских площадок и игрушек.
Можно применять и для полива любимого сада!
Karcher представила первый распылитель с питанием от батареек, который формирует вращающуюся струю воды, позволяя значительно (до 2 раз) сократить время чистки в сравнении с обычными моделями. Он прекрасно подходит для быстрой промежуточной очистки садовой мебели, горшков для посадки растений или садовых инструментов, но справится и с более сложными задачами – например, мойкой мусорных контейнеров или велосипедов. Подготовка к работе исключительно проста: распылитель одним щелчком присоединяется к садовому шлангу, оснащенному любым стандартным коннектором. В конструкции WBS 3 использовано металлическое сопло, формирующее хорошо сфокусированную точечную струю воды, которая помогает целенаправленно удалять локальные загрязнения. Если же нажать на двухступенчатый переключатель до упора, точечная струя начнет вращаться. Работа в таком режиме позволяет эффективно очищать поверхности большой площади. Напор воды определяется давлением в садовом водопроводе, однако за счет вращения струи со скоростью до 1100 об/мин WBS 3 обеспечивает намного более эффективную очистку, чем обычные промывочные распылители.
Особенности и преимущества
система быстрого соединенияне требуется дополнительных настроек и аксессуаров совместимо со всеми системами коннекторов и адаптеров
инновационное вращающееся сопловращающее сопло сокращает время уборки на 50% в сравнении с обычным садовым поливочным пистолетом время работы до 1 часа от батареек АА
точная точечная струявысококачественная металлическая форсунка для эффективной очистки
Эргономичная конструкция
- удобно держать в любой ситуации
Простота управления
- простое переключение между точечной и вращающейся струёй благодаря двойному переключателю
- больше свободы в движении благодаря контролю одной рукой
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
опция орошения
- точечное сопло также подходит и для обычного полива
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность (л/ч)
|583
|максимальная скорость (об/мин)
|1100
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|прим. 1
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,3
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|0,461
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,634
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|165 x 60 x 203
Описание комплектации
- Батареи входят в комплект поставки
Оснащение
- Количество струй: 2
- Функция самопромывки
- Точечная струя
- вращающая струя
- соединение одним кликом
- двойной переключатель
- Нужные батареи
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- мусорные баки
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Для цветочных горшков.
- Полив сада