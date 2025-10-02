Шланг PrimoFlex premium 5-ти слойный 5/8 - 25м

Шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный 5/8, 25м, рабочее давление до 50 бар. При очень интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению, скручиванию и перегибам шланг прослужит не менее 18 лет. Благодаря 5-слойной конструкции с двойным армированием (традиционная крестообразная оплетка и плетеная) и дополнительным контактирующим с водой слоем обеспечивается: высочайшая устойчивость к перегибам и скручиванию этого шланга. в плетении сожержится нить DuPont™ Kevlar® Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья

Особенности и преимущества
Гарантия 18 лет
  • Гарантированная стойкость
5 слоев
  • Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 45 бар
  • Гарантированная надежность
Очень надежный, гибкий и стойкий к скручиванию шланг
  • Для простого и удобного использования
Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C
  • Гарантированная надежность
Без содержания кадмия, бария и свинца
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Гарантированная стойкость
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Инновационная армирующая оплетка нитью Kevlar® от DuPontTM
  • Высокое качество и устойчивость
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
  • Жесткий и износостойкий.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 5/8″
Длина шланга (м) 25
Цвет Желтый
Вес (кг) 4,93
Вес (с упаковкой) (кг) 5,034
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 340 x 340 x 395

DuPont™ и Kevlar® являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками E.I. du Pont de Nemours and Company.

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента