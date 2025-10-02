Шланг PrimoFlex premium 5-ти слойный 5/8 - 25м
Шланг PrimoFlex premium 5-ти слойный 5/8, 25м, рабочее давление до 50 бар. При очень интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению, скручиванию и перегибам шланг прослужит не менее 18 лет. Благодаря 5-слойной конструкции с двойным армированием (традиционная крестообразная оплетка и плетеная, усилиная нитью Kevlar® от DuPontTM) и дополнительным контактирующим с водой слоем обеспечивается: высочайшая устойчивость к перегибам и скручиванию этого шланга. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья
Особенности и преимущества
Гарантия 18 лет
- Гарантированная стойкость
5 слоев
- Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 45 бар
- Гарантированная надежность
Очень надежный, гибкий и стойкий к скручиванию шланг
- Для простого и удобного использования
Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C
- Гарантированная надежность
Без содержания кадмия, бария и свинца
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Гарантированная стойкость
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Инновационная армирующая оплетка нитью Kevlar® от DuPontTM
- Высокое качество и устойчивость
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Жесткий и износостойкий.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|5/8″
|Длина шланга (м)
|25
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|4,93
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,034
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|340 x 340 x 395
DuPont™ и Kevlar® являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками E.I. du Pont de Nemours and Company.
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента