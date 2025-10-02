Адаптер для крана без резьбы

Адаптер для круглых кранов без резьбы специально создан, чтобы можно было подключать его к кранам без использования специального оборудования.

Прочный нерезьбовой штуцер предназначен для подсоединения шлангов с коннекторами к водопроводным кранам без резьбы. Переходник подходит для соединений с наружным диаметром от 15 до 20 мм. Монтаж осуществляется без использования специального инструмента путем затягивания барашкового винта на шланговом хомуте из нержавеющей стали. Совместим со всеми системами стыкового соединения.

Особенности и преимущества
Для круглых кранов без резьбы
  • Для универсального использования
Переходник
  • Удобное соединение с кранами с внешним диаметром от 15 до 20 мм
Резьбовое соединение из нержавеющей стали
  • Легкая установка без специальных инструментов
Клик-система
  • Совместим со всеми системами стыкового соединения, представленными на рынке.
Спецификации

Технические характеристики

Наружный диаметр (мм) 15 / 20
Цвет Черный
Вес (кг) 0,039
Вес (с упаковкой) (кг) 0,052
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 62 x 58 x 50

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Области применения
  • Полив сада
  • Для очистки садовой мебели и инструмента