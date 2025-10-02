Коннектор для шлангов 3/4. Латунь

Коннектор быстросъемный латунный для шлангов 3/4. Накладка из мягкого полимера, повышающая комфорт и длительность использования.

Коннектор быстросъемный латунный для шлангов 3/4. Накладка из мягкого полимера для повышения удобства и долговечности. Новая линейка высококачественных латунных соединителей от Kärcher предназначена для полупрофессионального использования в саду и подходит для всех уровней давления воды. Этот коннектор имеет высокое качество и прочность, что обеспечивает ему долгий срок службы, и идеально подходит для эксплуатации в условиях большой нагрузки. Сделайте полив с помощью продукции от Kärcher еще более эффективным!

Особенности и преимущества
Высококачественная латунь
  • Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
  • Для легкого использования и оптимальной фиксации
Подходит для 3/4'' шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 3/4″
Цвет Латунь
Вес (кг) 0,172
Вес (с упаковкой) (кг) 0,182
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 52 x 39 x 39
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента