Коннектор двухсторонний для шлангов

Конектор двухсторонний для быстросъемного соединения шлангов

Двухсторонний коннектор для соединения двух шлангов. Этот высококачественный универсальный коннектор подходит для всех стандартных садовых шлангов, имеет эргономичный дизайн, удобство в использовании. Двухсторонний коннектор совместим с тремя наиболее широко используемых диаметрами шлангов и всеми доступными клик-системами.

Особенности и преимущества
Надежный дизайн
  • Гарантированная надежность
Для подключения 2 шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,009
Вес (с упаковкой) (кг) 0,026
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 51 x 36 x 36
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента