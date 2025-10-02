Коннектор с аквастопом для шлангов 3/4 Латунь

Коннектор быстросъемный с аквастопом для шлангов 3/4 Латунь. Накладка из мягкого полимера для повышения удобства и долговечности.

Быстросъемный коннектор с аквастопом для шлангов 3/4 изготовлен из прочной латуни. Накладка из мягкого полимера обеспечивает дополнительный комфорт при использовании и повышает долговечность изделия. Латунная серия аксессуаров Kärcher создана для самых требовательных садоводов. Все ее элементы отличаются высококачественными материалами, безупречным исполнением и длительным сроком службы.

Особенности и преимущества
Аквастоп
  • Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Высококачественная латунь
  • Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
  • Для легкого использования и оптимальной фиксации
Подходит для 3/4'' шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 3/4″
Цвет Латунь
Вес (кг) 0,179
Вес (с упаковкой) (кг) 0,189
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 52 x 38 x 38
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента