Коннектор с аквастопом для шлангов 3/4 Латунь
Коннектор быстросъемный с аквастопом для шлангов 3/4 Латунь. Накладка из мягкого полимера для повышения удобства и долговечности.
Быстросъемный коннектор с аквастопом для шлангов 3/4 изготовлен из прочной латуни. Накладка из мягкого полимера обеспечивает дополнительный комфорт при использовании и повышает долговечность изделия. Латунная серия аксессуаров Kärcher создана для самых требовательных садоводов. Все ее элементы отличаются высококачественными материалами, безупречным исполнением и длительным сроком службы.
Особенности и преимущества
Аквастоп
- Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Высококачественная латунь
- Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
- Для легкого использования и оптимальной фиксации
Подходит для 3/4'' шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|Латунь
|Вес (кг)
|0,179
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,189
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|52 x 38 x 38
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента