Латунный двухсторонний соединитель

Высококачественный жесткий двусторонний латунный разъем для соединения двух шлангов и для удлинения шлангов.

Особенности и преимущества
Сделано из латуни
Клик-система
  • Подходит для всех известных брендов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Латунь
Вес (кг) 0,043
Вес (с упаковкой) (кг) 0,053
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 20 x 20 x 48
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента