Муфта ремонтная для шлангов 3/4. Латунь

Муфта ремонтная, латунная для соединения шлангов 3/4. Быстрое соединение шланга в случае повреждения, разрыва, удлинения

Муфта ремонтная, латунная для соединения шлангов 3/4. Быстрое соединение шланга в случае повреждения, разрыва, удлинения

Особенности и преимущества
Сделано из латуни
  • Качественные и долговечные материалы.
Соединение шлангов
  • Для соединения двух шлангов или ремонта поврежденных шлангов.
Для соединения шлангов с внутренним диаметром 1/2" и 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 3/4″
Цвет Латунь
Вес (кг) 0,216
Вес (с упаковкой) (кг) 0,226
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 48 x 38 x 38
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента