Штуцер с наружной резьбой G3/4 для систем полива

Штуцер с наружной резьбой G3/4. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Особенности и преимущества
Клик-система
  • Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения.
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,006
Вес (с упаковкой) (кг) 0,016
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 39 x 39 x 30
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента