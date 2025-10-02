Тройник для соединения шлангов

Тройник для быстросъемного соединения шлангов

Трехсторонний коннектор для соединения двух шлангов. Этот высококачественный универсальный коннектор подходит для всех стандартных садовых шлангов, имеет эргономичный дизайн, удобство в использовании. Трехсторонний коннектор совместим с тремя наиболее широко используемых диаметрами шлангов и всеми доступными клик-системами.

Особенности и преимущества
Надежный дизайн
  • Гарантированная надежность
Для подключения 3 шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,011
Вес (с упаковкой) (кг) 0,021
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 15 x 65 x 60
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента