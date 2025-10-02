Аккумуляторный оконный пылесос WV 1

Делает мытье окон легким, без разводов и в три раза быстрее, чем раньше: аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 от Kärcher.

По сравнению с традиционными методами, удобный пылесос для окон WV 1 от Kärcher делает уборку легкой, без разводов и в три раза быстрее, чем раньше. Вода надежно отсасывается из окна – без капель грязной воды и разводов. Кроме того, благодаря удобной работе от аккумулятора и компактному дизайну WV 1 гарантирует максимальную гибкость при уборке всех гладких поверхностей в доме.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 1: Малый вес
Малый вес
Легкий и удобно лежащий в руке аппарат не вызывает усталости при работе.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 1: Компактный и удобный
Компактный и удобный
Компактный аппарат значительно облегчает очистку любых гладких поверхностей.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 1: Светодиодный дисплей постоянно на виду
Светодиодный дисплей постоянно на виду
Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Широкий спектр решаемых задач
  • Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
В три раза быстрее
  • Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
  • Благодаря всасыванию, оконный пылесос собирает грязную воду без подтеков и разводов.
Абсолютно гигиенично
  • Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 250
Объем бака для грязной воды (мл) 100
Время работы аккумулятора (мин) 25
Время зарядки аккумулятора (мин) 150
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 70
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса с аккумулятором (кг) 0,5
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,723
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 130 x 250 x 275

Описание комплектации

  • Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)

Оснащение

  • Всасывающее сопло
Аккумуляторный оконный пылесос WV 1
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство