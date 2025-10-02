Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-I

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-I: Очистка без разводов и капель воды
Очистка без разводов и капель воды
Благодаря всасыванию, оконный пылесос собирает грязную воду без подтеков и разводов.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-I: Широкий спектр решаемых задач
Широкий спектр решаемых задач
Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-I: Светодиодный дисплей постоянно на виду
Светодиодный дисплей постоянно на виду
Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Легко выливать грязную воду
  • Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.
Сменная всасывающая насадка
  • В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
В три раза быстрее
  • Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Легкий и тихий
  • Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
Абсолютно гигиенично
  • Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм) 170
Объем бака для грязной воды (мл) 100
Время работы аккумулятора (мин) 35
Время зарядки аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 105
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса с аккумулятором (кг) 0,6
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,6
Вес (с упаковкой) (кг) 1,148
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 120 x 280 x 320

Описание комплектации

  • Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: 20 мл
  • Узкое всасывающее сопло

Оснащение

  • Всасывающее сопло
  • Сменная всасывающая насадка
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-I
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Душевая кабина / ванна
  • Решетчатые окна
Принадлежности
Чистящее средство