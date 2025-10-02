Пароочиститель SC 1

Благодаря своим компактным размерам ручной пароочиститель SC 1 является идеальным решением для быстрой промежуточной уборки без применения чистящих средств.

Компактный ручной пароочиститель SC 1, работающий без применения чистящих средств, может использоваться для решения практически любых задач уборки в доме. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Малые размеры этого аппарата в сочетании с обширным выбором принадлежностей позволяют быстро и легко решать с его помощью любые возникающие время от времени задачи уборки – очищать керамическую плитку, сантехническую арматуру, плиту и вытяжку на кухне и даже удалять загрязнения из тонких щелей. Обработка паром гарантирует надежное устранение стойких загрязнений и жировых отложений. При этом для компактного аппарата можно найти место даже в помещениях очень малой площади.

Особенности и преимущества
Пароочиститель SC 1: Мощное давление пара 3 бара
Мощное давление пара 3 бара
Легко устраняет все виды загрязнения - даже в труднодоступных местах
Пароочиститель SC 1: Маленький, ручной и компактный
Маленький, ручной и компактный
Аппарат можно хранить в удобном месте "под рукой".
Пароочиститель SC 1: Блокировка от детей на аппарате
Блокировка от детей на аппарате
Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Обтяжка для ручной насадки
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 20
Мощность нагревателя (Вт) 1200
Макс. давление пара (бар) макс. 3
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 3
Емкость котла (л) 0,2
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,58
Вес (с упаковкой) (кг) 2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 321 x 127 x 186

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Описание комплектации

  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Мощное сопло
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Мерный стакан: 200 мл

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
Пароочиститель SC 1
Пароочиститель SC 1
Пароочиститель SC 1
Области применения
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности