Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾ Площадь уборки от 1 заправки (м²) 30 Мощность нагревателя (Вт) 1300 Длина кабеля (м) 5 Время нагрева (мин) 0,5 Емкость бака (л) 0,2 Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Цвет Белый Масса (без принадлежностей) (кг) 2,076 Вес (с упаковкой) (кг) 3,16 Размеры (Д×Ш×В) (мм) 314 x 147 x 1197

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.