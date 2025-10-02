Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾ Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 50 Мощность нагревателя (Вт) 1600 Длина кабеля (м) 5 Время нагрева (мин) 0,5 Емкость бака (л) 0,4 Род тока (число фаз) (~) 1 Напряжение (В) 220 / 240 Частота (Гц) 50 / 60 Масса (без принадлежностей) (кг) 2,54 Вес (с упаковкой) (кг) 4 Размеры (Д×Ш×В) (мм) 314 x 168 x 1185

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).