Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix Паровая швабра

Паровая швабра SC 2 Upright Easy Fix уничтожает до 99,99% бактерий и вирусов, распространенных в быту.

Новая модель паровой швабры Керхер SC 2 Upright Easy Fix предназначена для уборки любых типов полов, в том числе деревянных, ламинат, паркет. Мощность подачи пара можно регулировать с помощью переключателя. 2 режима под различные типы полов. Аппарат практически сразу готов к работе:залейте воду и через 30 секунд можно обрабатывать и очищать твёрдые полы, удаляя многие виды бактерий на 99,99%. Уборочные режимы отображаются индикацией на панели. Система Easy Fix подразумевает быструю смену микрофибровой обтяжки без контакта с загрязнённой поверхностью.

Особенности и преимущества
Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix Паровая швабра: Управление подачи пара - 2 режима мощности для очистки различных поверхностей
Выбор оптимального режима при помощи пиктограмм напольных покрытий (деревянных или плиточных).
Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix Паровая швабра: Узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головки
Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix Паровая швабра: Работа без перерывов и защита от накипи
Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция. Съемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы.
Быстрый нагрев
  • Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
  • Красный пульсирующий свет означает, что устройство нагревается, а постоянный зеленый свет означает, что устройство готово к использованию.
Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром и салфеткой для очистки пола с системой фиксации застежка-липучка
  • Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
  • Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 50
Мощность нагревателя (Вт) 1600
Длина кабеля (м) 5
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (л) 0,4
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,54
Вес (с упаковкой) (кг) 4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 314 x 168 x 1185

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Описание комплектации

  • Салфетка для пола из микроволокна с застежкой-липучкой: 1 шт.
  • Насадка для пола: EasyFix

Оснащение

  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
Видео

Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Твердые напольные покрытия
Принадлежности