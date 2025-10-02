Пароочиститель SC 3 EasyFix

Пароочиститель SC 3 EasyFix с насадкой для пола EasyFix и картриджем для защиты от накипи обеспечивает беспрерывную очистку благодаря перезаполняемому съемному баку для воды. Нагревается всего за 30 секунд.

На данный момент SC 3 EasyFix является самым быстрым пароочистителем и готов к работе уже через 30 секунд. Перезаполняемый съемный бак для воды обеспечивает беспрерывную уборку. Картридж для защиты от накипи, используемый автономно, декальцинирует воду, тем самым продлевая срок службы аппарата. Kärcher SC 3 EasyFix очищает без использования химических средств и может использоваться практически везде – на всех типах бытовых твердых поверхностей. Аппарат очищает любые твердые поверхности в доме и уничтожает 99,99% распространенных в быту бактерий. Благодаря его широкому ассортименту аксессуаров плитка, варочные панели, вытяжки легко очищаются от стойких загрязнений. В комплектацию также входит насадка для пола EasyFix с гибким шарниром, который обеспечивает максимальную эргономичность работы, а за счет пластинчатой подошвы – прекрасный результат уборки. Благодаря удобной системе крепленияна липучке салфетка из микроволокна легко фиксируется на насадке для пола и снимается без контакта с грязью. Используя двухступенчатую регулировку подачи пара, его интенсивность может быть идеально подобрана для поверхности и степени загрязнения. Дополнительные детали: место для хранения аксессуарови отсек для напольной насадки.

Особенности и преимущества
Пароочиститель SC 3 EasyFix: Быстрый нагрев
Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Пароочиститель SC 3 EasyFix: Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Пароочиститель SC 3 EasyFix: Работа без перерывов и защита от накипи
Воду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция.
Многофункциональные аксессуары
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
  • Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
  • Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
  • Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Выключатель на корпусе аппарата
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 75
Мощность нагревателя (Вт) 1900
Макс. давление пара (бар) макс. 3,5
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (л) 1
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,1
Вес (с упаковкой) (кг) 4,49
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 360 x 236 x 253

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.

Описание комплектации

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Антинакипин (картридж): 1 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Бак: наполняемый без перерыва в работе
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
  • Интегрированный выключатель
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Пароочиститель SC 3 EasyFix
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности