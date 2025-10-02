Паровая швабра SC 3 Upright
Решение для удобной и тщательной очистки твердых напольных покрытий: очень простая в обращении паровая швабра премиум-класса SC 3 Upright, которая уничтожает до 99,99 % вирусов¹⁾ и бактерий²⁾
Паровая швабра Kärcher SC 3 Upright, обеспечивающая тщательную очистку любых твердых напольных покрытий, исключительно проста в применении: в ней предусмотрены 3 режима для быстрой и легкой адаптации подачи пара к виду очищаемой поверхности. Разогрев аппарата производится в считаные секунды, а съемный бачок для воды с картриджем для защиты от накипи позволяет доливать воду в любой момент без предварительного охлаждения аппарата. Его текущее состояние отображается цветным светодиодным индикатором. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Аппарат SC 3 Upright значительно превосходит традиционный уборочный инвентарь (например, обычную швабру) в качестве и гигиеничности уборки – в частности, благодаря использованию насадки для пола EasyFix в комбинации с высококачественными салфетками, легко прикрепляемыми к ней липучкой и заменяемыми без контакта с грязью. Для замены салфетки достаточно лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку. Для удобного освежения ковров насадка для пола снабжается специальной накладкой.
Особенности и преимущества
Настроенная регулировка потока пара в три этапа для очистки разных поверхностейРазные символы для обозначения напольных покрытий: дерево, плитка и ковер, чтобы установить идеальный поток пара.
Работа без перерывов и защита от накипиСъемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
Быстрый нагревЛишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Светодиодный дисплей на устройстве сигнализирует о нагреве и о том, готово ли оно к использованию
- Чрезвычайно простое использование благодаря непрерывной обратной связи устройства с пользователем относительно его рабочего состояния.
- Красный пульсирующий свет означает, что устройство нагревается, а постоянный зеленый свет означает, что устройство готово к использованию.
Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром и салфеткой для очистки пола с системой фиксации застежка-липучка
- Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
- Эргономичная и эффективная очистка с полным контактом с полом для пользователя любого роста благодаря гибкому шарниру.
Интеллектуальная установка жесткости воды
- Жесткость воды можно индивидуально отрегулировать от мягкой до очень жесткой.
- Устройство имеет длительный срок службы благодаря оптимальной защите от накипи.
Насадка для ковров
- Подарите ковровому покрытию новую жизнь, используя насадку для ковров.
Выключатель на корпусе аппарата
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 60
|Мощность нагревателя (Вт)
|1600
|Длина кабеля (м)
|5
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (л)
|0,5
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,205
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Описание комплектации
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Насадка для очистки ковров
- Насадка для пола: EasyFix
Оснащение
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (3-ступенчатый)
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Интегрированный выключатель
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Освежить ковровые покрытия