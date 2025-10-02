Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line

Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line со светодиодным индикатором, функцией VapoHydro, возможностью удобного хранения принадлежностей и долива воды без перерыва в работе обеспечивает в высшей степени комфортную уборку.

Только самые инновационные и высокопроизводительные продукты Kärcher получают подпись основателя компании Альфреда Керхера. Новая линейка пароочистителей Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line - это лучшее, что может предложить бренд в своей категории. Этот пароочиститель для дома сочетает передовые технологии и комфорт в использовании. Среди его функций - регулируемая подача пара, которая адаптируется к любой степени загрязнения и типу поверхности, а также функция VapoHydro, которая добавляет горячую воду к пару, обеспечивая максимально эффективную очистку. Оснащенный легко пополняемым съемным резервуаром для воды, SC 5 Deluxe гарантирует непрерывную работу. Интегрированный светодиодный дисплей показывает состояние готовности устройства к работе в режиме реального времени, а встроенный отсек для аксессуаров помогает сохранять порядок после уборки. Если вы хотите купить пароочиститель, который обеспечивает идеальную чистоту, комфорт в использовании и инновационные решения, SC 5 Deluxe Signature Line станет вашим лучшим выбором. Это идеальное решение для дома, которое гарантирует WOW-эффект и делает уборку быстрой, эффективной и приятной!

Особенности и преимущества
Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Процесс разогрева до максимальной температуры 150 °C можно контролировать в режиме реального времени.
Удобное хранение принадлежностей, удлинительной трубки, кабелей и парового шланга.
Функция VapoHydro
  • Кроме пара, можно включить горячую воду для смыва грязи
Съемный бак для постоянного долива воды
  • Для непрерывной уборки и удобного долива воды
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
  • Оптимальные результаты уборки на всех типах твердых полов по всему дому благодаря эффективной технологии ламелей.
  • Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
  • Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Многофункциональные аксессуары
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Предохранитель на пистолете
  • Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Трехступенчатая регулировка расхода пара
  • Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Кнопка вкл/выкл на аппарате
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 130
Мощность нагревателя (Вт) 2250
Макс. давление пара (бар) 4
Длина кабеля (м) 6
Время нагрева (мин) 3
Емкость котла (л) 0,5
Емкость бака (л) 1,3
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,55
Вес (с упаковкой) (кг) 9,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 400 x 265 x 300

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Описание комплектации

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 2 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Порошок антинакипина: 3 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Мощное сопло
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Круглая щетка, большая
  • Щетка для очистки швов
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
  • Насадка для очистки ковров

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на корпусе (3-ступенчатый)
  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
  • Разъем для утюга
  • Интегрированный выключатель
  • Функция VapoHydro
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Швы между плитками
Принадлежности