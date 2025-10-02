Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron

Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron с давлением пара 4,2 бара включает напольную насадку EasyFix, функцию VapoHydro, многоразовый резервуар для воды и насадку для пола.

SC 5 EasyFix Iron – это настоящий универсальный инструмент для очистки паром. С давлением пара 4,2 бар это самый мощный пароочиститель в своем классе. Паровой утюг, поставляемый с ним, сокращает время обычного глажения вдвое. Благодаря функции VapoHydro, добавление горячей воды позволяет быстро удалить и смыть стойкую грязь. Переменная регулировка пара может быть адаптирована к поверхности и грязи. Съемный резервуар для воды позволяет продолжать работу без перерывов. SC 5 также имеет встроенный отсек для хранения кабелей, отсек для принадлежностей, а также парковочное место для насадки для пола. Устройство работает без использования химикатов и обеспечивает чистоту во всем доме. Тщательная очистка удаляет 99,99% всех обычных бытовых бактерий с обычных твердых домашних поверхностей. Различные аксессуары идеально очищают плитку, варочные панели, вытяжные колпаки и даже самые узкие щели. Насадка для пола EasyFix с гибким соединением гарантирует отличную эргономику, а технология ламелей обеспечивает превосходные результаты очистки. Используя систему липучек, салфетку для пола из микроволокна можно легко прикрепить к насадке для пола и снова удалить без контакта с грязью.

Особенности и преимущества
Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron: Функция VapoHydro
Функция VapoHydro
Добавка горячей воды в струю пара облегчает отделение и удаление загрязнений. Обеспечивается еще лучший результат уборки.
Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron: Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron: Съемный бак для постоянного долива воды
Съемный бак для постоянного долива воды
Для непрерывной уборки и удобного долива воды
Многофункциональные аксессуары, включая паровой утюг
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
  • Паровой утюг с фиксированной температурой, автоматическим отключением и улучшенной подошвой для легкого скольжения по материалу. Экономия времени на глажку до 50%.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
  • Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Четыре режима подачи пара
  • Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
  • Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Кнопка вкл/выкл на аппарате
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Отсек для кабеля
  • Возможность аккуратного хранения кабеля и принадлежностей.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 150
Мощность нагревателя (Вт) 2250
Макс. давление пара (бар) макс. 4,2
Длина кабеля (м) 6
Время нагрева (мин) 3
Емкость котла (л) 0,5
Емкость бака (л) 1,5
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6
Вес (с упаковкой) (кг) 10,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 439 x 301 x 305

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Описание комплектации

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Порошок антинакипина: 3 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Паровой утюг EasyFinish
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на устройстве (4 уровня)
  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
  • Разъем для утюга
  • Интегрированный выключатель
  • Функция VapoHydro
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron
Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron
Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron
Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron

Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Глажка
Принадлежности