Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron
Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron с давлением пара 4,2 бара включает напольную насадку EasyFix, функцию VapoHydro, многоразовый резервуар для воды и насадку для пола.
SC 5 EasyFix Iron – это настоящий универсальный инструмент для очистки паром. С давлением пара 4,2 бар это самый мощный пароочиститель в своем классе. Паровой утюг, поставляемый с ним, сокращает время обычного глажения вдвое. Благодаря функции VapoHydro, добавление горячей воды позволяет быстро удалить и смыть стойкую грязь. Переменная регулировка пара может быть адаптирована к поверхности и грязи. Съемный резервуар для воды позволяет продолжать работу без перерывов. SC 5 также имеет встроенный отсек для хранения кабелей, отсек для принадлежностей, а также парковочное место для насадки для пола. Устройство работает без использования химикатов и обеспечивает чистоту во всем доме. Тщательная очистка удаляет 99,99% всех обычных бытовых бактерий с обычных твердых домашних поверхностей. Различные аксессуары идеально очищают плитку, варочные панели, вытяжные колпаки и даже самые узкие щели. Насадка для пола EasyFix с гибким соединением гарантирует отличную эргономику, а технология ламелей обеспечивает превосходные результаты очистки. Используя систему липучек, салфетку для пола из микроволокна можно легко прикрепить к насадке для пола и снова удалить без контакта с грязью.
Особенности и преимущества
Функция VapoHydroДобавка горячей воды в струю пара облегчает отделение и удаление загрязнений. Обеспечивается еще лучший результат уборки.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкойПластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Съемный бак для постоянного долива водыДля непрерывной уборки и удобного долива воды
Многофункциональные аксессуары, включая паровой утюг
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
- Паровой утюг с фиксированной температурой, автоматическим отключением и улучшенной подошвой для легкого скольжения по материалу. Экономия времени на глажку до 50%.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Четыре режима подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
- Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Кнопка вкл/выкл на аппарате
- Удобство включения и выключения аппарата.
Отсек для кабеля
- Возможность аккуратного хранения кабеля и принадлежностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 150
|Мощность нагревателя (Вт)
|2250
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 4,2
|Длина кабеля (м)
|6
|Время нагрева (мин)
|3
|Емкость котла (л)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1,5
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|439 x 301 x 305
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Описание комплектации
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипина: 3 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Паровой утюг EasyFinish
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на устройстве (4 уровня)
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
- Разъем для утюга
- Интегрированный выключатель
- Функция VapoHydro
- Хранение аксессуаров на корпусе
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Глажка