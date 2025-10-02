Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus

Мощное и универсальное решение: компактный ручной пылесос CVH 3 Plus для легкой уборки в гостиной, спальне, на кухне или в салоне автомобиля.

Эффективный помощник в повседневной уборке: ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus тщательно удаляет мусор всех видов (например, пыль, волосы или крошки еды) из любых мест. При этом допускающая промывку 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из мелкоячеистой стальной сетки, задерживающей волосы и крупный мусор, и установленного после нее фильтр HEPA-фильтра (по стандарту EN 1822:1998), гарантирует выпуск из аппарата чистого воздуха. Другие его преимущества: высокая сила всасывания, низкий уровень шума и долгий срок службы благодаря применению бесщеточного двигателя постоянного тока, компактность и малый вес, возможность продолжительной (до 20 мин) работы от одного заряда благодаря двум режимам мощности и наличие удобной зарядной станции, позволяющей также хранить аксессуары.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus: Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателю
Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателю
Высокая сила всасывания для выполнения любых небольших уборочных работ благодаря применению бесщеточного электродвигателя постоянного тока.
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus: Выбор между 2 режимами мощности
Выбор между 2 режимами мощности
Режимы малой мощности для продолжительной уборки (макс. 20 мин) и максимальной мощности для увеличения силы всасывания.
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus: Зарядная станция с возможностью хранения аксессуаров
Зарядная станция с возможностью хранения аксессуаров
Удобство заряда аккумулятора и хранения аксессуаров на зарядной станции.
Компактность и малый вес
  • Легкое выполнение небольших объемов повседневных уборочных работ.
Готовность к немедленному применению
  • Возможность повсеместного применения благодаря компактной конструкции и удобству работы с аксессуарами.
Двухступенчатая система фильтрации
  • Оптимальная комбинация мелкоячеистой стальной сетки для задержания крупного мусора и волос с HEPA-фильтром (по стандарту EN 1822:1998).
Промываемый фильтр и контейнер для сбора пыли
  • Возможность легкой очистки под струей воды и повторного применения.
Практичные аксессуары
  • Пригодность для очистки чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Контейнер (л) 0,15
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Потребляемая мощность (Вт) 70
Время работы - мин. уровеннь (мин) 20
Время работы - макс. уровень (мин) 10
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора (В) 7,2
Напряжение (В) 7,2
Емкость аккумулятора (Ач) 2
Время заряда стандартным зарядным устройством. (ч) 4
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,55
Вес (с упаковкой) (кг) 1,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 330 x 76 x 76

Описание комплектации

  • Зарядное устройство: Зарядная станция + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
  • Щелевая насадка "2 в 1"
  • Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
  • Базовая станция с функцией заряда

Оснащение

  • Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus

Видео

Области применения
  • Мебель
  • Интерьер автомобиля