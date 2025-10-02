Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus
Мощное и универсальное решение: компактный ручной пылесос CVH 3 Plus для легкой уборки в гостиной, спальне, на кухне или в салоне автомобиля.
Эффективный помощник в повседневной уборке: ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus тщательно удаляет мусор всех видов (например, пыль, волосы или крошки еды) из любых мест. При этом допускающая промывку 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из мелкоячеистой стальной сетки, задерживающей волосы и крупный мусор, и установленного после нее фильтр HEPA-фильтра (по стандарту EN 1822:1998), гарантирует выпуск из аппарата чистого воздуха. Другие его преимущества: высокая сила всасывания, низкий уровень шума и долгий срок службы благодаря применению бесщеточного двигателя постоянного тока, компактность и малый вес, возможность продолжительной (до 20 мин) работы от одного заряда благодаря двум режимам мощности и наличие удобной зарядной станции, позволяющей также хранить аксессуары.
Особенности и преимущества
Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателюВысокая сила всасывания для выполнения любых небольших уборочных работ благодаря применению бесщеточного электродвигателя постоянного тока.
Выбор между 2 режимами мощностиРежимы малой мощности для продолжительной уборки (макс. 20 мин) и максимальной мощности для увеличения силы всасывания.
Зарядная станция с возможностью хранения аксессуаровУдобство заряда аккумулятора и хранения аксессуаров на зарядной станции.
Компактность и малый вес
- Легкое выполнение небольших объемов повседневных уборочных работ.
Готовность к немедленному применению
- Возможность повсеместного применения благодаря компактной конструкции и удобству работы с аксессуарами.
Двухступенчатая система фильтрации
- Оптимальная комбинация мелкоячеистой стальной сетки для задержания крупного мусора и волос с HEPA-фильтром (по стандарту EN 1822:1998).
Промываемый фильтр и контейнер для сбора пыли
- Возможность легкой очистки под струей воды и повторного применения.
Практичные аксессуары
- Пригодность для очистки чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Контейнер (л)
|0,15
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Потребляемая мощность (Вт)
|70
|Время работы - мин. уровеннь (мин)
|20
|Время работы - макс. уровень (мин)
|10
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|7,2
|Напряжение (В)
|7,2
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (ч)
|4
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,55
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|330 x 76 x 76
Описание комплектации
- Зарядное устройство: Зарядная станция + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
- Щелевая насадка "2 в 1"
- Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
- Базовая станция с функцией заряда
Оснащение
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Видео
Области применения
- Мебель
- Интерьер автомобиля