Свобода передвижения сочетается с комфортом. С беспроводным пылесосом OurFamily VC 6 уборка становится настоящим удовольствием: множество интеллектуальных функций включают в себя опорожнение пылесборника одним нажатием, функцию ускорения, эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах и ​​светодиодную подсветку на активной насадке для пола, что делает пыль более заметной и её гарантирует надежный сбор. Другие преимущества включают тихий рабочий режим, отдельный инструмент для очистки фильтра и легко читаемый дисплей состояния батареи, который также уведомлеяет о неисправностях. Также имеется удобная функция Power Lock, которая избавляет от необходимости постоянно удерживать кнопку питания. Благодаря настенному кронштейну со встроенной функцией зарядки хранить и заряжать пылесос стало проще простого. Мощный двигатель BLDC (250 Вт) в сочетании с аккумулятором напряжением 25,2 В облегчат тяжелую работу по уборке пылесосом. Время работы составляет 50 минут, а наличие второй батареи означает, что его можно использовать еще дольше. Инструмент для очистки фильтра и входящий в комплект второй фильтр превращают уборку в легкую игру.