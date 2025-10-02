Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus

Высокая мощность всасывания: безмешковый пылесос VC 6 Cordless OurFamily Battery Plus обеспечивает длительные результаты уборки без особых усилий. С инструментом для очистки фильтра и вторым аккумулятором для еще большей продолжительности работы.

Свобода передвижения сочетается с комфортом. С беспроводным пылесосом OurFamily VC 6 уборка становится настоящим удовольствием: множество интеллектуальных функций включают в себя опорожнение пылесборника одним нажатием, функцию ускорения, эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах и ​​светодиодную подсветку на активной насадке для пола, что делает пыль более заметной и её гарантирует надежный сбор. Другие преимущества включают тихий рабочий режим, отдельный инструмент для очистки фильтра и легко читаемый дисплей состояния батареи, который также уведомлеяет о неисправностях. Также имеется удобная функция Power Lock, которая избавляет от необходимости постоянно удерживать кнопку питания. Благодаря настенному кронштейну со встроенной функцией зарядки хранить и заряжать пылесос стало проще простого. Мощный двигатель BLDC (250 Вт) в сочетании с аккумулятором напряжением 25,2 В облегчат тяжелую работу по уборке пылесосом. Время работы составляет 50 минут, а наличие второй батареи означает, что его можно использовать еще дольше. Инструмент для очистки фильтра и входящий в комплект второй фильтр превращают уборку в легкую игру.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus: Оптимально сочетающиеся технические решения
Мощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 50 минут в нормальном режиме. Двигатель мощностью 250 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus: Продуманная система фильтрации
3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха. Легкое опустошение контейнера.
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus: Активная насадка для пола
Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке. Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью. Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Возможность включения режима Boost.
Настенный держатель с возможностью заряда
  • Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
  • Возможность хранения часто используемых принадлежностей.
  • Экономия места и немедленная готовность к применению.
  • Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
Простота в управлении
  • Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
  • С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
  • Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
  • Наглядный индикатор состояния заряда.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 800
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 25,2
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Обычный режим: / прим. 50 Режим Boost: / прим. 11
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 235
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,55
Вес (с упаковкой) (кг) 5,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 235 x 266 x 1130

Описание комплектации

  • Аккумулятор: Аккумуляторы 25,2 В / 2,5 Ач (2 шт.)
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Входной воздушный фильтр: 2 шт.
  • Инструмент для очистки фильтра
  • Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1»)
  • Всасывающая трубка: Металл
  • Большой настенный держатель с функцией заряда

Оснащение

  • Мягкая накладка на рукоятке
  • Безмешковая система фильтрации
  • Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Лестницы
Принадлежности