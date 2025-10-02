Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Высокая мощность всасывания: безмешковый пылесос VC 6 Cordless OurFamily Battery Plus обеспечивает длительные результаты уборки без особых усилий. С инструментом для очистки фильтра и вторым аккумулятором для еще большей продолжительности работы.
Свобода передвижения сочетается с комфортом. С беспроводным пылесосом OurFamily VC 6 уборка становится настоящим удовольствием: множество интеллектуальных функций включают в себя опорожнение пылесборника одним нажатием, функцию ускорения, эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах и светодиодную подсветку на активной насадке для пола, что делает пыль более заметной и её гарантирует надежный сбор. Другие преимущества включают тихий рабочий режим, отдельный инструмент для очистки фильтра и легко читаемый дисплей состояния батареи, который также уведомлеяет о неисправностях. Также имеется удобная функция Power Lock, которая избавляет от необходимости постоянно удерживать кнопку питания. Благодаря настенному кронштейну со встроенной функцией зарядки хранить и заряжать пылесос стало проще простого. Мощный двигатель BLDC (250 Вт) в сочетании с аккумулятором напряжением 25,2 В облегчат тяжелую работу по уборке пылесосом. Время работы составляет 50 минут, а наличие второй батареи означает, что его можно использовать еще дольше. Инструмент для очистки фильтра и входящий в комплект второй фильтр превращают уборку в легкую игру.
Особенности и преимущества
Оптимально сочетающиеся технические решенияМощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 50 минут в нормальном режиме. Двигатель мощностью 250 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Продуманная система фильтрации3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха. Легкое опустошение контейнера.
Активная насадка для полаОптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке. Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью. Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Возможность включения режима Boost.
Настенный держатель с возможностью заряда
- Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
- Возможность хранения часто используемых принадлежностей.
- Экономия места и немедленная готовность к применению.
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Возможность включения режима Boost.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Наглядный индикатор состояния заряда.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|25,2
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Обычный режим: / прим. 50 Режим Boost: / прим. 11
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|235
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,55
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Описание комплектации
- Аккумулятор: Аккумуляторы 25,2 В / 2,5 Ач (2 шт.)
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Входной воздушный фильтр: 2 шт.
- Инструмент для очистки фильтра
- Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1»)
- Всасывающая трубка: Металл
- Большой настенный держатель с функцией заряда
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Безмешковая система фильтрации
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Лестницы